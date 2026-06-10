Ubisoft ha chiuso un altro studio, con decine di licenziati

La testata Insider Gaming ha segnalato che Ubisoft ha chiuso un altro dei propri studi di sviluppo. A questo giro è il turno di Ubisoft Winnipeg , con sede nell'omonima città canadese.

I licenziamenti di Ubisoft Winnipeg

I dettagli a nostra disposizione al momento sono limitati, ma pare che circa 85 dipendenti perderanno il lavoro. Inoltre, la compagnia starebbe riorganizzando alcuni studi, compreso Ubisoft Montreal.

Secondo la fonte, 120 persone che lavorano a Rainbow Six Siege sono state tolte dal gioco, così come altre 50 che si stavano occupando di Rainbow Six Siege Mobile e di un progetto non ancora annunciato. Non si tratta di licenziamenti, pare, ma non è chiaro dove verranno spostati questi dipendenti.

Tramite LinkedIn sono apparsi dei messaggi di alcuni lavoratori di Ubisoft che hanno confermato il licenziamento. "È ufficialmente il mio turno di scrivere uno di questi post. Oggi abbiamo ricevuto la tristissima notizia che Ubisoft Winnipeg chiuderà i battenti", ha scritto un ex programmatore. "Questo lavoro è stato il momento culminante della mia carriera. Ho lavorato con tantissime persone incredibili su tantissimi giochi fantastici. Sono grato per le opportunità che mi sono state offerte negli ultimi sei anni circa."

Ubisoft Winnipeg è stata fondata nel 2018 come studio di supporto legato ai giochi open world di Ubisoft: in otto anni ha lavorato a progetti come Rainbow Six Siege, XDefiant, Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla.