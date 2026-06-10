Il trailer di Kingdom Hearts 4 include ovviamente un personaggio di un gioco mobile non più accessibile

Un po' a sorpresa, Square Enix ha svelato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 4 , il nuovo capitolo della serie di giochi d'azione e avventura di Nomura. Il nuovo filmato a un occhio non attento potrebbe non svelare molto, ma nel video c'era una grossa sorpresa: Vali.

Il trailer di Kingdom Hearts 4

Nel mezzo delle sequenze d'azione nei panni di Sora, la telecamera mostra una serie di personaggi e uno di essi è un ragazzo mascherato, che potete vedere in copertina. Si tratta di Vali, un personaggio non particolarmente memorabile di Kingdom Hearts Dark Road.

Kingdom Hearts Dark Road è un gioco mobile che era parte dell'applicazione Kingdom Hearts Union X, che non è più scaricabile con metodi regolari. In altre parole, non potete più giocarvi, ma potete scoprire di più di Vali (se non temete gli spoiler) cercando in rete una spiegazione completa del gioco o recuperando tramite YouTube dei video che mostrano tutte le sequenze narrative di Dark Road.

In breve, Kingdom Hearts Dark Road ci mette nei panni di un giovane Xehanort che studia per diventare un maestro del Keyblade a Scala ad Caelum (se vi siete già persi, ci spiace, ma sarebbe troppo lungo spiegare tutto questo nei dettagli). Ciò che ci interessa è che Vali è uno degli studenti della scuola, più vecchio di Xehanort. Insieme ad altri, Vali scompare all'inizio del gioco e fino al finale non veniamo a sapere cosa gli accade. Evitiamo di andare oltre per chi preferisce vivere la storia di Dark Road in modo più approfondito.

Vali in Kingdom Hearts Dark Road

Ciò che ci interessa sottolineare è che si tratta di un'aggiunta particolare, visto che Vali non è mai parso un personaggio particolarmente importante per la saga, ma a quanto pare Nomura ha qualche idea a riguardo. Forse altri personaggi di Dark Road faranno la propria ricomparsa.

Ovviamente il trailer di Kingdom Hearts 4 include vari altri personaggi, come Strelitzia (da Kingdom Hearts Union X), Luxord nella sua versione umana (il nome non è ancora noto) e un personaggio misterioso, ma la presenza di Vali è in realtà la più curiosa. Non ci resta che attendere e scoprire cosa voglia fare Nomura a questo giro.

Ricordiamo infine che la raccolta Kingdom Hearts Collection [I~III] porterà tutti i capitoli della serie su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.