Gran Turismo 7 si aggiorna alla versione 1.70: aggiunge nuove auto e non solo

Polyphony Digital ne aveva già parlato in occasione del Gran Turismo World Series 2026, ma dalle 08:00 ora italiana dell'11 giugno sarà ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento gratuito per Gran Turismo 7. Parliamo precisamente dell'update 1.70.
Questo nuovo pacchetto di contenuti include nuove auto e non solo. Vediamo tutti i dettagli.
Le novità dell'aggiornamento 1.70 di Gran Turismo 7
Il nuovo trailer ci permette di vedere i mezzi in questione, ovvero: 911 Turbo S Safety Car, Ferrari 499P 2023, Peugeot 9X8 2025, Porsche 963 2024, BMW M Hybrid V8.
In aggiunta troveremo anche cinque nuovi eventi nei Circuiti mondiali, compresa la 24 Ore di Le Mans. Ci sono poi diverse sfide di guida per i nuovi veicoli, per apprendere ad usarli al meglio sulla pista. Sul PS Blog potrete trovare anche un simpatico quiz per capire qual è l'auto che fa per voi.
I nuovi mezzi possono essere acquistati in-game su Brand Central, come detto da domani mattina (08:00 dell'11 giugno). Non si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo, ma i fan di Le Mans saranno contenti.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.