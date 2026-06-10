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Gran Turismo 7 si aggiorna alla versione 1.70: aggiunge nuove auto e non solo

Il nuovo aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7 sarà presto disponibile: vediamo i dettagli confermati da Sony sulle nuove auto e le altre aggiunte per il gioco di guida.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/06/2026
cinque auto di Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
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Polyphony Digital ne aveva già parlato in occasione del Gran Turismo World Series 2026, ma dalle 08:00 ora italiana dell'11 giugno sarà ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento gratuito per Gran Turismo 7. Parliamo precisamente dell'update 1.70.

Questo nuovo pacchetto di contenuti include nuove auto e non solo. Vediamo tutti i dettagli.

Le novità dell'aggiornamento 1.70 di Gran Turismo 7

Il nuovo trailer ci permette di vedere i mezzi in questione, ovvero: 911 Turbo S Safety Car, Ferrari 499P 2023, Peugeot 9X8 2025, Porsche 963 2024, BMW M Hybrid V8.

In aggiunta troveremo anche cinque nuovi eventi nei Circuiti mondiali, compresa la 24 Ore di Le Mans. Ci sono poi diverse sfide di guida per i nuovi veicoli, per apprendere ad usarli al meglio sulla pista. Sul PS Blog potrete trovare anche un simpatico quiz per capire qual è l'auto che fa per voi.

Gran Turismo 7 si aggiorna con tre nuove auto, compresa una Porsche, e varie altre novità Gran Turismo 7 si aggiorna con tre nuove auto, compresa una Porsche, e varie altre novità

I nuovi mezzi possono essere acquistati in-game su Brand Central, come detto da domani mattina (08:00 dell'11 giugno). Non si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo, ma i fan di Le Mans saranno contenti.

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