Gran Turismo 7 si aggiorna con tre nuove auto, compresa una Porsche, e varie altre novità

Gran Turismo 7 sarà aggiornato alla versione 1.69 domani, 23 aprile 2026, su PlayStation 4 e PlayStation 5. Tramite il PS Blog, Sony e Polyphony Digital hanno svelato cosa possiamo aspettarci dall'aggiornamento.

Le novità di Gran Turismo 7 versione 1.69

Le nuove auto, che potete vedere anche nelle immagini qui sotto, sono:

Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) '93 (acquistabile presso Auto Leggendarie)

Renault Twingo '93 (acquistabile presso Auto usate)

Yangwang U9 '24 (acquistabile su Brand Central)

A queste si aggiunge poi un nuovo menu per la sezione Menu extra: si tratta del n° 53: "muscle car" (Dal Livello collezionista 55). Non vanno poi dimenticati i nuovi eventi per la categoria "Circuiti mondiali":

Lega Schwarzwald - Circuit Gilles-Villeneuve

Parata delle Hypercar - Yas Marina Circuit

Campionato mondiale Turismo 900 - Autódromo de Interlagos

Per Scapes è stata inoltre aggiunta la sezione "Sposta la visuale in alto e in basso III". Inoltre, l'aggiornamento introduce le "Sfide Power Pack" nel Power Pack (che ricordiamo è un DLC a pagamento per la versione PS5 di Gran Turismo 7) tramite le quali i giocatori possono ottenere ricompense in base al numero di gare completate nell'arco di un periodo di tempo predefinito, con aggiornamento delle ricompense su base settimanale.

Infine, il team ha aggiornato i giocatori sul Gran Turismo World Series 2026: la line-up dei piloti è stata decisa e gli eventi live inizieranno a Milano il 23 maggio (al Teatro Lirico) alle 17:00. Il 15 agosto ci sarà il Round 2 a Tokyo presso lo studio di Polyphony Digital. Il Round 3 sarà a Singapore. Le Finali Mondiali saranno il 5 e 6 dicembre a Tokyo, presso il nuovo spazio Shibuya Lovez. Sarà possibile seguire il tutto su YouTube.

Gran Turismo World Series offrirà svariate iniziative connesse all'evento in Gran Turismo 7. La mappa del mondo includerà sfide a tema GTWS insieme alle campagne "Predict the Winner" e "Viewer".

Ricordiamo infine i dettagli dell'update 1.68 di Gran Turismo 7.