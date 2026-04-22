Strategia al risparmio per Apple: l’iPhone 18 base potrebbe ereditare i display del 2023 per finanziare i modelli Pro

La logica di Apple dietro la scelta del display di iPhone 18

Nonostante i miglioramenti marginali, l'M12+ resta tecnologicamente inferiore alle generazioni M13 e M14 sotto ogni parametro fondamentale, dalla luminosità di picco all'efficienza energetica. La logica di Apple dietro questa scelta è puramente finanziaria. I costi per i modem C2 e i sovrapprezzi dei nuovi wafer a 2nm stanno erodendo i margini dei modelli di punta.

Utilizzando un pannello OLED "standardizzato" e meno costoso sui modelli che generano i volumi di vendita più elevati (iPhone 18 e il presunto iPhone 18e), Apple può assorbire i rincari tecnologici dei modelli Pro senza aumentare drasticamente i prezzi di listino.