Gli autori di Vampire Survivors stanno lavorando a oltre 15 giochi e aprendo nuovi studi

Questo però è solo l'inizio della compagnia che sta ora lavorando a oltre 15 videogiochi .

Vampire Survivors , pubblicato nel 2022, ha superato i 27 milioni di giocatori secondo Poncle e, ora, il team ha pubblicato anche un nuovo gioco spin-off a base di carte, chiamato Vampire Crawlers.

Le parole di Poncle sui progetti in corso

Parlando con The Game Business, Matteo Sapio - chief strategy officer di Poncle - ha spiegato che la compagnia sta puntando ora su tre tipi di giochi: spin-off come Crawler, nuove IP originali e nuovi giochi in stile Vampire Survivor basati su IP note, come Warhammer 40.000.

Per poter seguire tutti questi progetti, Poncle si sta espandendo con nuovi studi di sviluppo in Giappone e in Italia, che aiuteranno Poncle a collaborare con le compagnie delle due nazioni. Per il momento, però, Poncle ha messo in pausa la pubblicazione di giochi di altri sviluppatori (lo scorso anno ha pubblicato Kill The Brickman e Berserk or Die).

Sapio spiega che, per quanto riguarda i giochi "Survivors" basati su altre IP, alcuni saranno sviluppati da Poncle, altri vedranno la collaborazione di team esterni, come nel caso di Warhammer Survivors. Pare infatti che Poncle preferisca non mettere mano su IP complesse, come Warhammer, delle quali non ha sufficiente esperienza. La compagnia ha perciò creato un "Vampire Survivors Engine" che altri studi di sviluppo possono utilizzare.

Riguardo ai nuovi studi di sviluppo, lo scopo è avere team di piccole dimensioni (da cinque a quindici persone, dice Sapio) che lavorano su diversi progetti, tutti efficienti a livello di costi e tutti dal taglio indie (non verranno creati AA o AAA). Dal punto di vista della compagnia, visto che ci sono 15 progetti in produzione, anche se qualcuno fallisse quelli di successo coprirebbero la perdita.