Ace Combat 8: Wings of Theve è stato classificato in Europa, data d'uscita in arrivo a breve?

Il PEGI , l'ente di classificazione europeo dei videogiochi, ha classificato Ace Combat 8: Wings of Theve come un titolo 16+ per la presenza di violenza e acquisti in gioco, questi ultimi di natura ancora non ben precisata. Per il resto non ci sono altre informazioni utili, anche se la novità fa pensare a possibili annunci a breve, probabilmente in occasione di uno dei tanti showcase previsti per i prossimi giorni , legati al Summer Game Fest 2026 e derivati.

Il gioco

Ace Combat 8: Wings of Theve si propone come un'esperienza focalizzata sul dogfight, in cui il giocatore è chiamato a vestire i panni di un pilota d'élite impegnato in una serie di missioni tattiche per scalare i ranghi dell'aviazione.

La classificazione del PEGI

Dal punto di vista tecnico e visivo, la modalità Campagna offrirà un sistema di "ammassi nuvolosi dinamici a più livelli", pensato per restituire la maestosità e la complessità dello spazio aereo durante i combattimenti. Nonostante la cura per il dettaglio grafico, il cuore dell'azione resta fedele alle dinamiche arcade, privilegiando un ritmo serrato e l'uso di armamenti diversificati per il controllo del campo di battaglia.

Tuttavia, l'attenzione del team non si è limitata alla sola parte action, ma anche alla storia, fatta di filmati in prima persona che hanno lo scopo di approfondire il profilo psicologico del protagonista e di esplorare temi come la "responsabilità del comando" e il "peso delle decisioni".

Un aspetto centrale dell'esperienza è il legame tra i membri della squadriglia. Tra una missione e l'altra, il giocatore avrà la possibilità di rinsaldare i rapporti con i compagni, affrontando le avversità del conflitto non solo come pilota solitario, ma come parte di un gruppo coordinato. L'obiettivo finale non è solo l'abbattimento dei nemici, ma la dimostrazione di possedere le qualità umane e tattiche necessarie per meritare il titolo di asso.