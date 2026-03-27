Ace Combat 8: Wings of Theve, un trailer celebra i 30 anni di storia della serie

Il video si intitola "Strangereal Evolution Episode 1" e fa evidentemente parte di una serie che proseguirà nei prossimi giorni, continuando con i festeggiamenti per il 30° anniversario di Ace Combat, e mostra l'evoluzione storica degli sparatutto aerei da parte di Bandai Namco.

Bandai Namco e Team Aces hanno pubblicato un nuovo trailer ufficialmente collegato a Ace Combat 8: Wings of Theve , il nuovo capitolo annunciato di recente, ma di fatto dedicato all'intera serie Ace Combat , celebrando in questo modo i 30 anni di storia del franchise.

L'evoluzione di Strangereal

"Strangereal", citato nel titolo del video, è il bizzarro nome dato all'universo fittizio creato da Bandai Namco per ambientare Ace Combat: si tratta di un mondo simile a quello reale, ma con vari elementi fantastici, a partire dalla situazione geopolitica.

Annunciato nel corso dei The Game Awards 2025, Ace Combat 8: Wings of Theve è in verità il diciottesimo capitolo della serie, se si considerano anche tutti gli spin-off della serie, che riprende l'impostazione classica da sparatutto/simulazione di volo con impianto arcade.

Ace Combat 8: Wings of Theve rilancia la storia a metà fra realismo e fantascienza tipica della serie, in questo caso mettendoci nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi.

L'anno è il 2029 e la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, con gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi.

Per rilanciare le possibilità di rivolta, nella storia risulta centrale il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, che dovremo conquistare e assumere per tornare nei cieli e infondere nuova linfa alla resistenza del proprio paese.