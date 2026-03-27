Ace Combat 8: Wings of Theve, un trailer celebra i 30 anni di storia della serie

Bandai Namco e Team Aces hanno pubblicato un nuovo trailer ufficialmente collegato a Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo annunciato di recente, ma di fatto dedicato all'intera serie Ace Combat, celebrando in questo modo i 30 anni di storia del franchise.
Il video si intitola "Strangereal Evolution Episode 1" e fa evidentemente parte di una serie che proseguirà nei prossimi giorni, continuando con i festeggiamenti per il 30° anniversario di Ace Combat, e mostra l'evoluzione storica degli sparatutto aerei da parte di Bandai Namco.
Nel video vediamo l'evoluzione anche tecnologica di Ace Combat nel corso di 30 anni, partendo dal primo capitolo su PlayStation per arrivare al nuovo gioco appena annunciato, mostrando dei progressi impressionanti nella grafica.
L'evoluzione di Strangereal
"Strangereal", citato nel titolo del video, è il bizzarro nome dato all'universo fittizio creato da Bandai Namco per ambientare Ace Combat: si tratta di un mondo simile a quello reale, ma con vari elementi fantastici, a partire dalla situazione geopolitica.
Annunciato nel corso dei The Game Awards 2025, Ace Combat 8: Wings of Theve è in verità il diciottesimo capitolo della serie, se si considerano anche tutti gli spin-off della serie, che riprende l'impostazione classica da sparatutto/simulazione di volo con impianto arcade.
Ace Combat 8: Wings of Theve rilancia la storia a metà fra realismo e fantascienza tipica della serie, in questo caso mettendoci nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi.
L'anno è il 2029 e la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, con gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi.
Per rilanciare le possibilità di rivolta, nella storia risulta centrale il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, che dovremo conquistare e assumere per tornare nei cieli e infondere nuova linfa alla resistenza del proprio paese.