Humble Bundle propone 15 giochi a €15 per il 15esimo anniversario

In realtà tecnicamente sono 15,93€ , ma non suona altrettanto bene!

In occasione della celebrazione per il 15esimo anniversario di Humble Bundle , la piattaforma ha deciso di proporre una nuova offerta perfettamente in tema: mette in vendita infatti un pacchetto che include 15 giochi per €15 .

La liste dei giochi dell'Humble Bundle

Ecco i giochi inclusi nel pacchetto:

Rocket Rats - roguelite bullet hell di sopravvivenza

Necroking - roguelite tattico a turni con meccaniche da deckbuilding

Kingsgrave - avventura d'azione dark fantasy 2D con visuale a volo d'uccello

The Invisible Hand - simulatore di compravendita di azioni con taglio satirico

DISTRAINT: Deluxe Edition - horror psicologico 2D a scorrimento laterale

DISTRAINT 2 - horror psicologico 2D a scorrimento laterale

Pile Up! Box by Box - un gioco cooperativo platform 3D per tutta la famiglia

Technotopia - un city builder con meccaniche da deckbuilding

LUNARK - platform 2D retro con elementi d'azione

Dropsy: Warm Damp Hug Edition - avventura punta e clicca senza testi a mondo aperto

Orten Was The Case - avventura a mondo aperto basata su un loop temporale

Undead West - bullet hell roguelike in bianco, nero e rosso

Janosik 2 - avventura d'azione e piattaforme 2D con elementi metroidvania

Glitchhikers: The Spaces Between - avventura surreale dal taglio filosofico

ION Shift - platformer d'azione nei panni di un simil xenomorfo

Tutti i titoli possono essere riscattati su Steam e vari di questi sono compatibili con Steam Deck. Come detto, il prezzo minimo è 15,93€, ma ovviamente potete pagare di più per fare beneficenza.

Potete trovare la promozione a questo indirizzo.