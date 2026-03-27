Humble Bundle propone 15 giochi a €15 per il 15esimo anniversario

In occasione della celebrazione per il 15esimo anniversario di Humble Bundle, la piattaforma ha deciso di proporre una nuova offerta perfettamente in tema: mette in vendita infatti un pacchetto che include 15 giochi per €15.
In realtà tecnicamente sono 15,93€, ma non suona altrettanto bene!
La liste dei giochi dell'Humble Bundle
Ecco i giochi inclusi nel pacchetto:
- Rocket Rats - roguelite bullet hell di sopravvivenza
- Necroking - roguelite tattico a turni con meccaniche da deckbuilding
- Kingsgrave - avventura d'azione dark fantasy 2D con visuale a volo d'uccello
- The Invisible Hand - simulatore di compravendita di azioni con taglio satirico
- DISTRAINT: Deluxe Edition - horror psicologico 2D a scorrimento laterale
- DISTRAINT 2 - horror psicologico 2D a scorrimento laterale
- Pile Up! Box by Box - un gioco cooperativo platform 3D per tutta la famiglia
- Technotopia - un city builder con meccaniche da deckbuilding
- LUNARK - platform 2D retro con elementi d'azione
- Dropsy: Warm Damp Hug Edition - avventura punta e clicca senza testi a mondo aperto
- Orten Was The Case - avventura a mondo aperto basata su un loop temporale
- Undead West - bullet hell roguelike in bianco, nero e rosso
- Janosik 2 - avventura d'azione e piattaforme 2D con elementi metroidvania
- Glitchhikers: The Spaces Between - avventura surreale dal taglio filosofico
- ION Shift - platformer d'azione nei panni di un simil xenomorfo
Tutti i titoli possono essere riscattati su Steam e vari di questi sono compatibili con Steam Deck. Come detto, il prezzo minimo è 15,93€, ma ovviamente potete pagare di più per fare beneficenza.
Potete trovare la promozione a questo indirizzo.