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Humble Bundle propone 15 giochi a €15 per il 15esimo anniversario

Se siete in cerca di videogiochi a basso prezzo, potete sfruttare questa nuova promozione di Humble Bundle che propone quindici giochi, per soli 15 euro in occasione del quindicesimo anniversario.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/03/2026
Technotopia

In occasione della celebrazione per il 15esimo anniversario di Humble Bundle, la piattaforma ha deciso di proporre una nuova offerta perfettamente in tema: mette in vendita infatti un pacchetto che include 15 giochi per €15.

In realtà tecnicamente sono 15,93€, ma non suona altrettanto bene!

La liste dei giochi dell'Humble Bundle

Ecco i giochi inclusi nel pacchetto:

  • Rocket Rats - roguelite bullet hell di sopravvivenza
  • Necroking - roguelite tattico a turni con meccaniche da deckbuilding
  • Kingsgrave - avventura d'azione dark fantasy 2D con visuale a volo d'uccello
  • The Invisible Hand - simulatore di compravendita di azioni con taglio satirico
  • DISTRAINT: Deluxe Edition - horror psicologico 2D a scorrimento laterale
  • DISTRAINT 2 - horror psicologico 2D a scorrimento laterale
  • Pile Up! Box by Box - un gioco cooperativo platform 3D per tutta la famiglia
  • Technotopia - un city builder con meccaniche da deckbuilding
  • LUNARK - platform 2D retro con elementi d'azione
  • Dropsy: Warm Damp Hug Edition - avventura punta e clicca senza testi a mondo aperto
  • Orten Was The Case - avventura a mondo aperto basata su un loop temporale
  • Undead West - bullet hell roguelike in bianco, nero e rosso
  • Janosik 2 - avventura d'azione e piattaforme 2D con elementi metroidvania
  • Glitchhikers: The Spaces Between - avventura surreale dal taglio filosofico
  • ION Shift - platformer d'azione nei panni di un simil xenomorfo

Tutti i titoli possono essere riscattati su Steam e vari di questi sono compatibili con Steam Deck. Come detto, il prezzo minimo è 15,93€, ma ovviamente potete pagare di più per fare beneficenza.

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Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

#Humble Bundle
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