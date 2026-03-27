Spellcasters Chronicles è stato aggiornato alla versione 0.4, con tante novità chieste dalla comunità

La patch introduce una serie di nuove funzionalità pensate per migliorare l'esperienza di gioco, molto richieste dalla comunità. Tra queste spicca la possibilità di rimappare i comandi per tastiera e mouse, offrendo maggiore libertà di personalizzazione. Arriva anche una modalità allenamento integrata nel menu di creazione del mazzo: qui i giocatori possono testare il proprio Spellcaster contro i nemicij, in un ambiente sicuro, con abilità che si ricaricano più velocemente e invulnerabilità attiva.

Lo studio di sviluppo ed editore Quantic Dream, cui dobbiamo tra gli altri Detroit: Become Human . ha annunciato il lancio dell' aggiornamento 0.4 di Spellcasters Chronicles , il suo MMO free-to-play attualmente in Accesso Anticipato su Steam.

Altre novità

Altro novità è l'aggiunta di informazioni dettagliate per le Incantation, di cui ora è possibile conoscere velocemente tutte le caratteristiche, come il tempo di lancio, i danni e la salute. Infine, fa il suo debutto un sistema di personalizzazione delle creature.

Sul fronte dei contenuti, la novità principale è la mappa Kamazad. Un tempo una vasta pianura trasformata in campo di battaglia dei Titani, oggi è una regione montuosa intrisa di magia, abitata da tribù profondamente legate al territorio. Con l'arrivo di forze esterne interessate alle sue risorse, le voci dei Titani sembrano risvegliarsi, preannunciando nuovi pericoli.

Dal punto di vista del design, gli sviluppatori spiegano che "Kamazad è stata progettata come un campo di battaglia più leggibile e aperto strategicamente", grazie a una conformazione più piatta che favorisce la visibilità a lunga distanza. L'altitudine limita i movimenti verticali degli Spellcaster, rendendo gli scontri "a terra".

Tra gli incantesimi debutta Blizzard, una tempesta glaciale capace di congelare le creature nemiche in un'ampia area.

Anche il negozio si aggiorna con tanti nuovi cosmetici, inclusi tre bundle di creature che introducono delle nuove combinazioni di unità, oltre a vari pacchetti estetici come Blizzard Watcher per lo Stone Shaman e il Catalyst "Master of the Elements" che aggiunge effetti visivi esclusivi. Fa il suo debutto anche Ancient Glory Lifestone, primo cosmetico di questo tipo pensato per aumentare l'immersione nel mondo di Kamazad.

Sul piano del gameplay, le modifiche principali riguardano il bilanciamento e la leggibilità. Tutte le Incantations di Rank IV avranno tempi di ricarica leggermente più lunghi, allineandosi a Juggernaut, mentre i danni degli incantesimi contro le Lifestone vengono ridotti dal 5% al 2,5%. Rimossi inoltre alcuni effetti della telecamera non legati al gameplay, una scelta che, come sottolineano gli sviluppatori, "garantisce che il comportamento della telecamera resti puramente funzionale e non interferisca con la chiarezza o il controllo del giocatore".

Interventi anche sul bilanciamento e altri aspetti del gameplay. Se vi interessa, potete trovare Spellcasters Chronicles su Steam.