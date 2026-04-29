Magia e macchine: il nuovo aggiornamento di Spellcasters Chronicles introduce il Tecnomante

Quantic Dream ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Spellcasters Chronicles che introduce molti nuovi contenuti. La novità più succulenta è senza dubbio l'arrivo di un nuovo Spellcaster: il Tecnomante . Si tratta di un incantatore corazzato che incanala l'elettricità per potenziare le sue creazioni e supportare gli alleati, come del resto faceva capire già il suo nome.

Tecnomante e altre novità

Come spiegato dagli stessi sviluppatori: "Siamo felicissimi di introdurre il primo Spellcaster dopo il cast iniziale. Il Tecnomante introduce un'ampia gamma di nuovi strumenti, offrendo ai giocatori molteplici modi di approcciare le battaglie. Non vediamo l'ora di scoprire come sfrutterete queste nuove possibilità."

Le novità non si limitano al nuovo personaggio. La mappa del Mausoleo riceve una variante a tema "Notte e Fuoco". Non si tratta solo di un cambio estetico: le creature neutrali e le Torri Astrali sono ora in fiamme, così come il Boss, trasformato in una letale Catapulta Infuocata che fornisce un buff difensivo se sconfitta.

"Con questa nuova variante della mappa, abbiamo adottato un approccio diverso al Level Design," rivela il team. "L'obiettivo era incoraggiare i giocatori a ripensare e reinventare il proprio deck. Sul Mausoleo di Notte, ad esempio, vogliamo testare alcuni cambiamenti asimmetrici rimuovendo uno dei ponti. Una squadra avrà un vantaggio a inizio partita, mentre l'altra sarà più forte nelle fasi avanzate. Aspettatevi sempre più cambiamenti di questo tipo nel tempo!"

Sul fronte delle dinamiche di gioco, i tempi di respawn sono stati leggermente aumentati nelle fasi centrali della partita. Una scelta mirata, spiegano gli autori: "I tempi di respawn a metà partita stavano diventando troppo brevi, riducendo l'impatto tattico complessivo dell'uccisione degli Spellcaster." È stato inoltre risolto un grave problema di calcolo sui danni (che venivano moltiplicati anziché sommati), inserendo un tetto massimo per evitare le build con danni esageratamente fuori scala contro i Titani.

A chiudere questo corposo pacchetto troviamo tantissime migliorie all'esperienza utente: ora sarà finalmente possibile muoversi mentre si selezionano i potenziamenti del level-up (fondamentale per non farsi uccidere in combattimento!), è stata aggiunta un'utilissima Modalità Spettatore post-morte per seguire i compagni, e sono stati introdotti indicatori direzionali per capire dove si muoveranno le creature appena evocate.