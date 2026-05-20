Spellcaster Chronicles è un fallimento totale: Quantic Dream ferma lo sviluppo e rimborsa gli utenti

Quantic Dream ha annunciato l'interruzione dello sviluppo di Spellcasters Chronicles , il progetto multiplayer con cui lo studio aveva cercato di darsi ai live service . La decisione, spiegano gli sviluppatori, è legata alle difficoltà del mercato e al mancato raggiungimento di un pubblico sufficiente a garantire la sostenibilità del gioco nel lungo periodo. Parliamo di un fallimento totale, quindi.

Poco pubblico

Più precisamente, nel comunicato possiamo leggere che il gioco "nella sua forma attuale non ha raggiunto un pubblico sufficiente a garantirne la sostenibilità a lungo termine". Una situazione che ha portato il team a prendere quella che viene definita "una decisione difficile", ossia di interrompere il supporto al progetto e concentrare le risorse sugli altri titoli in sviluppo.

Alcuni personaggi di Spellcaster Chronicles

Lo studio sottolinea che la scelta riflette "un approccio disciplinato e responsabile rispetto alle attuali condizioni di mercato" e precisa che la decisione non ridimensiona il lavoro svolto dagli sviluppatori coinvolti. "Il loro talento, la loro creatività e la loro dedizione sono stati essenziali per dare vita a questo ambizioso progetto", afferma Quantic Dream, aggiungendo di essere orgogliosa dei risultati ottenuti insieme al team.

La chiusura del progetto comporterà anche una riorganizzazione interna dello studio. L'azienda dichiara di voler gestire la transizione "con correttezza, attenzione e rispetto", privilegiando, quando possibile, la riallocazione interna del personale verso altre produzioni attualmente in sviluppo.

Tra queste figura Star Wars Eclipse, che secondo lo studio "non è influenzato da questa decisione" e prosegue come previsto.

Quantic Dream ha inoltre confermato che Spellcasters Chronicles resterà accessibile online fino al 19 giugno 2026, data in cui i server verranno definitivamente chiusi. Per i giocatori che avevano investito nel progetto durante l'accesso anticipato, lo studio offrirà il rimborso completo delle somme spese su richiesta. Ulteriori dettagli sulle procedure saranno condivisi nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali e il server Discord del gioco.