Onimusha: Way of the Sword sembra essere a buon punto per un lancio nel 2026

Arrivano ulteriori conferme sul fatto che Onimusha: Way of the Sword sia a buon punto dello sviluppo, sostanzialmente ribadendo quanto era emerso già in precedenza, ovvero che l'uscita potrebbe avvenire nel 2026.
In questo caso l'informazione arriva parte del noto leaker NateTheHate, considerato solitamente piuttosto affidabile. Non si tratta comunque di comunicazioni ufficiali, dunque prendiamo tutto come semplici voci di corridoio, ma messe tutte insieme queste informazioni formano un quadro piuttosto rassicurante per quanto riguarda il possibile periodo di uscita del gioco Capcom, che potrebbe facilmente arrivare nel corso del 2026.
Anche in questo caso, considerando la concentrazione di eventi previsti nel prossimo periodo, è possibile che informazioni ufficiali al riguardo possano arrivare presto, fra lo State of Play annunciato oggi per il 2 giugno e la Summer Game Fest.
Probabile uscita nel 2026
Rispondendo alla domanda di un utente proprio riguardante la possibilità che Onimusha: Way of the Sword possa arrivare nel 2026, il leaker ha riferito che il gioco Capcom "è decisamente in corsa per uscire quest'anno", cosa che conferma altre indiscrezioni emerse in passato.
In effetti, già lo scorso marzo il team di sviluppo aveva riferito di essere nelle "fasi finali" dello sviluppo, cosa che fa pensare al fatto che Onimusha: Way of the Sword possa arrivare nei prossimi mesi.
Proprio a marzo, il gioco era tornato a farsi vedere in maniera piuttosto approfondita con un trailer panoramico che presenta trama, personaggi e gameplay di questo ritorno sulle scene moderne di una serie storica da parte di Capcom.
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