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Pragmata e Resident Evil Requiem sono un successo, ma Capcom ricorda che ha un altro grande gioco in arrivo

Capcom non rallenta: dopo i successi di Requiem, Stories 3 e Pragmata, la compagnia ricorda che nel 2026 arriverà anche Onimusha: Way of the Sword, il suo prossimo grande progetto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/04/2026
Miyamoto Musashi in Onimusha: Way of the Sword
Pragmata
Pragmata
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Capcom negli ultimi mesi ha inanellato un successo dopo l'altro: Resident Evil Requiem a febbraio, Monster Hunter Stories 3: Twilight Reflection e ora Pragmata ad aprile, tutti accolti con grande entusiasmo da stampa e giocatori.

Un'annata davvero scoppiettante per la casa giapponese, che, forte dell'ottimo riscontro di Pragmata e dei suoi numeri di vendita, nelle scorse ore è tornata sui social per ricordare in modo simpatico che "non ha ancora finito con il 2026". Il riferimento è a un quarto potenziale successo in arrivo, ovvero Onimusha: Way of the Sword.

La ciliegina sulla torta di un'annata memorabile per Capcom?

Grande sicurezza o fiducia mal riposta? Lo scopriremo nei prossimi mesi, ma va detto che Onimusha: Way of the Sword è sicuramente visto come uno dei titoli più interessanti in uscita quest'anno. In parte perché segna la ripartenza della storica serie action adventure della casa Giapponese nata nel 2001, dall'altra in quanto i trailer e le prime impressioni di chi ha avuto modo di provare la nuova avventura hanno innescato sensazioni positive.

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Ambientata nel periodo Edo, in una Kyoto carica di storia e miti oscuri, il gioco racconta un conflitto tra umani e demoni. Il protagonista è Miyamoto Musashi, reinterpretazione originale del leggendario spadaccino giapponese. Dopo la morte, Musashi torna in vita con un guanto Oni che gli conferisce poteri sovrannaturali e da quel momento la sua nuova missione e ragione di vita è dare la caccia ai Genma, demoni che stanno devastando la Terra.

Onimusha: Way of the Sword si mostra in un trailer panoramico che presenta trama, personaggi e gameplay Onimusha: Way of the Sword si mostra in un trailer panoramico che presenta trama, personaggi e gameplay

Il gioco è previsto per l'appunto per il 2026, ma non ha ancora una data di uscita precisa. Tuttavia, lo scorso mese il producer ha svelato che lo sviluppo è ormai nelle fasi finali, dunque potrebbe non mancare molto.

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