Capcom svela quanto ha venduto Pragmata: il lancio è stato "estremamente positivo"

Tramite il proprio sito ufficiale, Capcom ha svelato che Pragmata ha venduto oltre un milione di copie nei primi due giorni dal lancio, avvenuto lo scorso 17 aprile su PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam) e Nintendo Switch 2.

Qualità e marketing efficace

Considerando l'"assenza di una fanbase già consolidata o di un marchio già esistente", Capcom afferma che questi risultati sono stati ottenuti grazie a scelte di marketing mirate, come la demo pubblicata su tutte le piattaforme prima del lancio e la decisione di portare il titolo anche su Nintendo Switch 2 fin da subito, ampliando così il bacino potenziale di pubblico. Il tutto, ovviamente, facendo leva sulle qualità intrinseche della produzione di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Pragmata.

"Pragmata, una nuova IP completamente originale, è stata sviluppata principalmente da un team di giovani sviluppatori Capcom, che hanno creato un'esperienza innovativa fondendo elementi action con meccaniche puzzle all'interno di un mondo distintivo governato dall'intelligenza artificiale", recita il comunicato di Capcom.

"In assenza di una fanbase già consolidata o di un marchio preesistente, Capcom ha implementato una serie di iniziative di marketing, a partire dalla pubblicazione di una demo, per comunicare le caratteristiche uniche del gioco a un pubblico più ampio. Inoltre, in linea con la strategia multipiattaforma della compagnia, Capcom ha ampliato la disponibilità del titolo aggiungendo fin da subito il supporto a Nintendo Switch 2. Il risultato è stato un forte slancio iniziale: Pragmata ha infatti superato il milione di copie vendute in tutto il mondo in soli due giorni, nonostante si tratti di una IP completamente nuova, segnando un debutto estremamente positivo."