Pragmata ha debuttato primo su Steam, con un gran numero di giocatori contemporanei

Inoltre, ha anche accumulato un gran numero di giocatori, raggiungendo un picco di più di 56.000 accessi contemporanei (al momento di scrivere questa notizia), destinato a crescere nelle prossime ore e, probabilmente, anche nel week-end.

Pragmata è disponibile da poche ore , ma sta già facendo dei numeri interessanti su Steam . Intanto ha subito scalato la classifica dei ricavi della piattaforma arrivando al primo posto, posizionandosi sopra a Counter-Strike 2, Windrose e Mouse: P.I. For Hire .

Un avvio promettente

Difficile parlare di successo o meno in questa fase, visto che siamo solo all'inizio del ciclo commerciale del gioco, ma le premesse sembrano essere positive.

Per quel che conta in questa fase, Pragmata sta ricevendo anche un gran numero di recensioni positive su Steam. Attualmente il 96% di più di 1.400. Chiaramente sono giudizi basati più sull'attesa che sulla qualità effettiva del gioco, visto che la maggior parte sono stati espressi dopo pochi minuti dall'avvio dello stesso, ma sono comunque indicativi del sentimento positivo verso l'action di Capcom.

A inquinare il lancio ci stanno pensando alcune polemiche legate al tema della pedofilia, con alcuni dentro Capcom che sembrano aver voluto gettare benzina sul fuoco con alcune iniziative promozionali.

Per il resto, vi ricordiamo che Pragmata è disponibile per Nintendo Switch 2, PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.