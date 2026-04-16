Windrose ha fatto vendite enormi in 48 ore: ecco i primi dati ufficiali

Vi abbiamo già segnalato che l'action cooperativo a tema piratesco Windrose appare essere un successo su Steam, vuoi per i 100.000 giocatori circa di picco registrati al lancio, vuoi per la presenza costante da due giorni sulla vetta della classifica globale della piattaforma e vuoi perché stanno nascendo problemi imprevisti dal team di sviluppo, probabilmente causati dall'eccessivo afflusso di giocatori.
Ora però è arrivato il primo dato ufficiale: in 48 ore, Windrose ha venduto più di 500.000 copie. Si tratta di una quantità davvero importante, soprattutto per il team di sviluppo medio piccolo che ci ha lavorato.
Un'ottima notizia
"Mentre lavoriamo al prossimo hotfix (in arrivo venerdì), vogliamo fermarci un attimo per ringraziarvi: oltre 500.000 copie di Windrose vendute nelle prime 48 ore dal lancio." Ha scritto il team di sviluppo nell'annuncio ufficiale, aggiungendo poi: "Un risultato incredibile, così come vedere quasi 100.000 giocatori contemporanei ieri."
Non sono mancati i ringraziamenti di rito: "Tutto questo è possibile grazie a voi. Grazie per il vostro supporto e la vostra passione! Siete fantastici, capitani. Continueremo a dare il massimo."
Il messaggio esprime chiaramente grande soddisfazione per il risultato, ma apre anche all'arrivo di aggiornamenti, facendo capire che attualmente il team è coperto dal punto di vista finanziario. Insomma, è uno scenario ideale, che fa prevedere solo del bene per il gioco, di cui siamo curiosi di conoscere le future evoluzioni.