Windrose ha fatto vendite enormi in 48 ore: ecco i primi dati ufficiali

Ora però è arrivato il primo dato ufficiale: in 48 ore, Windrose ha venduto più di 500.000 copie . Si tratta di una quantità davvero importante, soprattutto per il team di sviluppo medio piccolo che ci ha lavorato.

Vi abbiamo già segnalato che l'action cooperativo a tema piratesco Windrose appare essere un successo su Steam , vuoi per i 100.000 giocatori circa di picco registrati al lancio, vuoi per la presenza costante da due giorni sulla vetta della classifica globale della piattaforma e vuoi perché stanno nascendo problemi imprevisti dal team di sviluppo , probabilmente causati dall'eccessivo afflusso di giocatori.

Un'ottima notizia

"Mentre lavoriamo al prossimo hotfix (in arrivo venerdì), vogliamo fermarci un attimo per ringraziarvi: oltre 500.000 copie di Windrose vendute nelle prime 48 ore dal lancio." Ha scritto il team di sviluppo nell'annuncio ufficiale, aggiungendo poi: "Un risultato incredibile, così come vedere quasi 100.000 giocatori contemporanei ieri."

L'immagine che annuncia le copie vendute in 48 ore da Windrose

Non sono mancati i ringraziamenti di rito: "Tutto questo è possibile grazie a voi. Grazie per il vostro supporto e la vostra passione! Siete fantastici, capitani. Continueremo a dare il massimo."

Il messaggio esprime chiaramente grande soddisfazione per il risultato, ma apre anche all'arrivo di aggiornamenti, facendo capire che attualmente il team è coperto dal punto di vista finanziario. Insomma, è uno scenario ideale, che fa prevedere solo del bene per il gioco, di cui siamo curiosi di conoscere le future evoluzioni.