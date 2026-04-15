Windrose è stato lanciato in Accesso Anticipato su Steam ed è subito arrivato primo nella top 10 globale

Com'era prevedibile, vista la risonanza avuta dalla demo ufficiale e la presenza in milioni di liste dei desideri, il lancio in Accesso Anticipato su Steam di Windrose è stato immediatamente un successo, con il gioco che è schizzato in cima alla top 10 globale della piattaforma, accumulando decine di migliaia di giocatori contemporanei.
Ottimi numeri di partenza
Per adesso non ci sono comunicazioni ufficiali sulle copie vendute ma, al momento di scrivere questa notizia, Windrose è ancora primo in classifica, con Steamdb che riporta un picco massimo di quasi 70.000 giocatori contemporanei nelle ultime 12 ore.
Inoltre, va segnalata anche l'accoglienza davvero positiva da parte del pubblico. Anzi, "molto positiva", prendendo a riferimento la media dei voti attuali, che premia il titolo di Kraken Express nell'88% delle recensioni (attualmente quasi 3000).
Da sottolineare, infine, che stiamo parlando di uno dei primi titoli pubblicati da Pocketpair Publishing, editore nato dallo studio di Palworld.
Chiaramente è difficile parlare di successo o meno dopo così poche ore dal lancio. Considerando però che non si tratta sicuramente di una produzione colossale, le premesse sembrano essere davvero ottime e il gioco potrebbe già essersi assicurato un futuro solido, fatto di aggiornamenti ed espansioni.
Se vi interessa, questi sono i requisiti di sistema ufficiali:
Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processore: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 6800
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 30 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: I requisiti di sistema non sono definitivi in questa fase di sviluppo. Le ottimizzazioni in corso miglioreranno le prestazioni su un'ampia gamma di configurazioni hardware. La quantità minima di RAM indicata si applica al gioco in singolo e in cooperativa. Se scegli di ospitare il tuo server (mondo), sarà necessaria RAM aggiuntiva. Si consiglia vivamente l'uso di un SSD per garantire un'esperienza di gioco fluida.
Consigliati:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11 o versioni successive (64 bit)
- Processore: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Memoria: 32 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 30 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: I requisiti di sistema non sono definitivi in questa fase di sviluppo. Le ottimizzazioni in corso miglioreranno le prestazioni su un'ampia gamma di configurazioni hardware. Si consiglia vivamente l'uso di un SSD per garantire un'esperienza di gioco fluida.
A questo punto non vi resta che andare su Steam e decidere il da farsi.