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Il survival piratesco Windrose ora è in oltre 1,5 milioni di liste dei desideri grazie alla demo su Steam

Windrose ora è in oltre 1,5 milioni di liste dei desideri dei giocatori su Steam, anche grazie all'enorme successo della demo pubblicata durante lo Steam Next Fest.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/03/2026
Artwork di Windrose

Il team di Windrose Crew ha annunciato che il suo ambizioso survival piratesco Windrose è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 1,5 milioni di giocatori su Steam.

Un mese fa il gioco aveva raggiunto quota un milione: significa che circa altri 500.000 utenti hanno aggiunto il titolo alla propria wishlist poche settimane. Un risultato dovuto anche al grande successo della demo pubblicata durante l'ultimo Steam Next Fest, scaricata da oltre 800.000 giocatori. Gli sviluppatori ricordano inoltre che la versione di prova resterà disponibile fino al lancio dell'Early Access, che al momento non ha ancora una data. La trovate a questo indirizzo.

Gli sviluppatori stanno sfruttando i feedback per migliorare il gioco

La notizia arriva da un post su Steam, in cui il team spiega di aver raccolto migliaia di feedback dalla demo e di essere già al lavoro su numerosi miglioramenti per l'Early Access. Tra le novità in arrivo figurano la possibilità di manovrare le batterie dei cannoni in co‑op sulla stessa nave, un sistema di bottino più vario e generato casualmente per ogni giocatore, e test per aumentare il limite della cooperativa fino a otto partecipanti.

Sono inoltre previste opzioni come la raccolta delle risorse tenendo premuto il pulsante, uno slider per il FOV, cori pirateschi più ruvidi e un nuovo fuoco di segnalazione visibile da grande distanza. In arrivo anche il supporto a DLSS e FSR, ulteriori miglioramenti al controller, un banco di smontaggio per riciclare gli oggetti indesiderati e un sistema più intuitivo per cambiare bersaglio durante i combattimenti.

Windrose, abbiamo giocato il Valheim in salsa piratesca Windrose, abbiamo giocato il Valheim in salsa piratesca

Windrose è un gioco d'avventura e sopravvivenza ambientato in un vasto arcipelago procedurale. Nei panni di un capitano potremo esplorare isole misteriose, combattere pirati e creature ostili, costruire la nostra base e navigare tra tempeste e pericoli. Il titolo offre anche una forte componente cooperativa: è possibile condividere la nave con altri giocatori, gestire insieme le batterie dei cannoni e affrontare il mare come un vero equipaggio.

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