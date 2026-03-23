L'action roguelike Atomic Owl ha una data di uscita su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Il gioco sarà venduto al prezzo di 12,99 euro , con uno sconto del 10% come promozione disponibile nei primi giorni dopo il lancio. Lo stesso giorno la versione PC, già disponibile su Steam dallo scorso luglio, verrà pubblicata anche su Microsoft Store con supporto a Xbox Play Anywhere.

eastasiasoft e gli sviluppatori di Monster Theater hanno annunciato che l'action roguelike Atomic Howl approderà su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch il prossimo 20 maggio .

La versione console includerà una modalità senza progressione roguelite

Atomic Owl è un roguelike single-player a scorrimento laterale con grafica in pixel art che unisce platforming veloce, combattimenti hack‑and‑slash dinamici e un arsenale di armi, potenziamenti e una lama demoniaca parlante.

Il gioco segue l'avventura dell'uccello guerriero Hidalgo Bladewing, che dopo una missione pericolosa viene attaccato dal corvo del vuoto Omega Wing. Due anni dopo, Hidalgo deve salvare i suoi compagni caduti, affrontando orde di nemici attraverso otto zone roguelite e collaborando con una spada caotica e chiacchierona che lo guida, e lo provoca, lungo il viaggio.

La versione per console include la modalità "NO ROGUELITE", pensata per chi preferisce un'esperienza più classica da platform d'azione senza elementi procedurali o permadeath. Oltre a ciò, il gioco include armi ribilanciate, un comparto audio migliorato e varie ottimizzazioni che rendono ogni partita più soddisfacente.