I giocatori di Crimson Desert chiedono a gran voce di rendere le cavalcature permanenti

Uno dei punti più criticati è il sistema di controlli, ritenuto inutilmente macchinoso da molti giocatori e che gli sviluppatori hanno promesso di semplificare con una serie di aggiornamenti, il primo dei quali è arrivato proprio oggi . Ora però l'attenzione si è spostata su un'altra meccanica poco apprezzata: le limitazioni delle cavalcature .

Crimson Desert è un gioco vasto e ricco di attività, ma presenta anche alcuni limiti e scelte di design che stanno facendo discutere la community.

Hai sbloccato un drago… ma lavora part‑time

Come forse saprete, Kliff può cavalcare non solo cavalli, ma anche numerosi animali e creature magiche sconfitte in battaglia, come orsi, lupi, dodo e persino draghi. Il problema è che queste cavalcature sono quasi sempre temporanee o soggette a tempi di ricarica molto severi.

Un orso, ad esempio, può essere montato solo per pochi minuti e tornerà ad essere ostile non appena smontati. Ancora più restrittive sono le cavalcature "speciali", come il drago o il mech, entrambe ampiamente mostrate nei trailer prima del lancio. Pur essendo ricompense avanzate, possono essere utilizzate per soli 15 minuti reali, seguiti da un tempo di ricarica di 50 minuti.

È probabile che Pearl Abyss abbia voluto evitare che queste creature rendessero troppo semplice l'esplorazione o i combattimenti, ma molti giocatori non la pensano così. Su Reddit, Discord e social vari sono in tanti a chiedere una revisione di queste limitazioni. Un utente su Reddit ha riassunto bene il malcontento:

"Considerando che questo gioco è principalmente un sandbox power fantasy, trovo davvero ridicolo che il Drago sia così limitato. Non l'ho ancora sbloccato, ma so che ha un limite di 15 minuti e poi un cooldown di 50. Onestamente è assurdo in un single player che punta al divertimento sfrenato."





Dopo aver già promesso modifiche al sistema di controllo, resta da vedere se Pearl Abyss accoglierà anche queste richieste, intervenendo sulle cavalcature con una delle prossime patch.