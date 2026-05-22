La patch 1.08.00 di Crimson Desert introduce lo stagno, nuovi animali domestici e lo slot per gli strumenti

Rivolgendosi ai "Compagni Mantogrigio", Pearl Abyss ha lanciato l'aggiornamento 1.08.00 di Crimson Desert . La patch introduce diverse novità strutturali , tra cui la costruzione di uno stagno personale e l'aggiunta di nuovi animali, affiancate da una corposa serie di ottimizzazioni, miglioramenti ai controlli e correzioni di bug legati alla progressione e alla stabilità tecnica.

I dettagli dell'aggiornamento

Il nuovo aggiornamento arricchisce le meccaniche gestionali del gioco introducendo la possibilità di costruire uno stagno presso gli accampamenti di Collina Ululante e Pailune, previa risoluzione di una missione dedicata. I giocatori potranno metterci i pesci raccolti e gestirne la popolazione: il sistema simula la riproduzione in base alla specie, ma richiede attenzione alla capacità massima per evitare la morte dei pesci comuni. I pesci leggendari, invece, godranno di meccaniche uniche: non potranno più essere venduti o eliminati, rimarranno permanentemente nello stagno e ne potrà essere registrato solo uno per volta.

Crimson Desert è anche una specie di simulatore di fattoria

Sul fronte della fauna, l'aggiornamento aggiunge 20 nuove specie di piccoli animali e introduce il "Cucciolo di viverna" come animale domestico registrabile. Il team ha inoltre anticipato che, in un aggiornamento futuro, questi cuccioli potranno essere utilizzati come cavalcature.

Per quanto riguarda il gameplay e la gestione dell'inventario, una delle novità più rilevanti è l'aggiunta di uno slot dedicato agli strumenti (come ascia, pala, piccone e scopa), accessibile tramite il menu delle scorciatoie. Questa modifica libera lo slot dell'arma secondaria. Inoltre, il sistema di potenziamento è stato snellito, consentendo la raffinazione istantanea dell'equipaggiamento senza dover selezionare manualmente i materiali. Sul fronte del combattimento, il personaggio di Kliff può ora equipaggiare moschetti e fucili a pompa, mentre Damiane e Oongka hanno ricevuto nuove abilità, tra cui una variante dello "Scatto del corvo focalizzato".

Significativi anche gli interventi sull'interfaccia utente e sui controlli. La mappa di gioco è stata perfezionata separando i marcatori posizionati sulla terraferma da quelli situati nell'Abisso, affiancati da un nuovo indicatore di tracciamento costante sulla minimappa. Per chi usa mouse e tastiera è stato migliorato il sistema di assegnazione dei tasti, permettendo l'inserimento di input secondari e una maggiore libertà nella personalizzazione delle scorciatoie. Sono stati inoltre risolti vari problemi legati alla telecamera, in particolar modo durante l'utilizzo della cavalcatura Stella nera.

Infine, l'aggiornamento porta con sé diverse migliorie tecniche. Su PC e Mac è stato aggiunto il supporto per le ombre in ray tracing gestite dalla luce solare e lunare, e sono stati parzialmente ridotti i carichi sulla GPU per le risoluzioni superiori al 4K. Il team è intervenuto per risolvere problemi di visualizzazione legati alle tecnologie di upscaling (NVIDIA DLSS e Intel XeSS) e per correggere glitch grafici su vegetazione e materiali in vetro. Chiaramente non manca la solita pletora di bugfix.

La sostanza è che Pearl Abyss sta continuando a migliorare Crimson Desert, rispondendo alle critiche ricevute.