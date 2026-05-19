Il film di Masters of the Universe è "divertimento non-stop" e "una delle più grandi sorprese del 2026"

Il film live-action di Masters of the Universe sarà disponibile nelle sale italiane il 4 giugno, ma già ora alcuni critici hanno avuto la possibilità di vederlo e le prime reazione paiono molto positive.

Le prime opinioni su Masters of the Universe

Tramite Twitter, Peter Gray di The AU Review ha elogiato il lato comico del film, affermando che il film è volutamente "cartonesco" e riesce a richiamare gli anni 80. Apprezza anche la voce di Leto, che interpreta Skeletor.

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Perri Nemiroff di Collider ha dichiarato di essere "stata totalmente travolta da questa avventura super vibrante, strana e gioiosa." Nemiroff ha proseguito definendolo "decisamente ridicolo, ma il ridicolo funziona quando il cast e la troupe capiscono perfettamente che tipo di film stanno realizzando e sono entusiasti di dare il massimo per dargli vita." Aggiunge infine: "Una delle più grandi sorprese del 2026".

"Masters of the Universe è come un film gemello del primo Thor", ha scritto Andrew J. Salazar di DiscussingFilm. "Fatica a trovare il suo ritmo nella prima metà, ma una volta che si focalizza sui suoi temi di mascolinità fragile ed ego, lascia spazio a un momento incredibilmente divertente che è anche visivamente stimolante. Nicholas Galitzine è bravissimo!"

"Che Masters of the Universe potesse essere uno dei migliori film che ho visto quest'anno non era affatto previsto, ma eccoci qui", ha twittato Kenzie Vanunu di Offscreen Central. "Davvero un momento epico e divertente. Immagino di amare le spade."

Ovviamente non tutti hanno adorato il film, con Germain Lussier di Gizmodo che afferma che solo i primi 20 minuti del film sono godibili, mentre il resto è "un casino", ma perlomeno i titoli di coda sono grandiosi, a suo dire.

Ricordiamo poi che Masters of the Universe è stato mostrato con il secondo trailer in italiano.