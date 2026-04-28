Masters of the Universe ci porta dietro le quinte con Nicholas Galitzine e Idris Elba

Il nuovo video di Masters of the Universe ci porta dietro le quinte del film per ascoltare le testimonianze del regista Travis Knight e di alcuni degli attori che compongono il cast della pellicola, da Nicholas Galitzine a Idris Elba, senza dimenticare Camila Mendes.

Elba, che interpreta Man-at-Arms, ha detto di essere cresciuto guardando il cartone animato di He-Man e i Dominatori dell'Universo, dunque riuscire a tradurre quei personaggi e quelle storie in un contesto moderno per il grande schermo è qualcosa di davvero speciale.

"Ho conosciuto questi personaggi e li ho amati praticamente per tutta la mia vita", ha detto il regista Travis Knight. "Stiamo cercando di onorare ciò che è stato, reinterpretandolo però sotto una luce nuova." Un obiettivo che gli autori sono riusciti a raggiungere?

Il cast ha quindi introdotto gli spettatori alla trama del film, che vede Adam tornare su Eternia dopo diversi anni di esilio forzato per liberare il regno dal controllo di Skeletor e delle sue armate.