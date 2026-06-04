Il nuovo trailer di Supergirl apre le prevendite dei biglietti

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer di Supergirl che apre le prevendite dei biglietti. Del resto mancano ormai pochi giorni al debutto del film DC nelle sale cinematografiche italiane, fissato al prossimo 25 giugno.

Il video, che potete vedere qui sotto nella versione doppiata in italiano, include brevi sequenze inedite rispetto a quanto mostrato finora e ribadisce i cardini di una trama che vedrà Kara Zor-El alle prese con un gruppo di briganti spaziali.

"Mio cugino e io abbiamo idee molto diverse su cosa vuol dire essere un eroe", dice il personaggio interpretato da Milly Alcock nel trailer. "Lui vede il bene in tutti... e io vedo la verità." Una presa di posizione piuttosto chiara.

L'idea è che questa nuova Supergirl abbia dunque un approccio molto diverso rispetto a Superman quando si tratta di affrontare i "cattivi", o che in generale non si metta a fare questa semplicistica distinzione.