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Il nuovo trailer di Supergirl apre le prevendite dei biglietti

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer di Supergirl che apre le prevendite dei biglietti, in vista dell'arrivo del film nelle sale cinematografiche il prossimo 25 giugno.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/06/2026
Milly Alcock è Supergirl

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer di Supergirl che apre le prevendite dei biglietti. Del resto mancano ormai pochi giorni al debutto del film DC nelle sale cinematografiche italiane, fissato al prossimo 25 giugno.

Il video, che potete vedere qui sotto nella versione doppiata in italiano, include brevi sequenze inedite rispetto a quanto mostrato finora e ribadisce i cardini di una trama che vedrà Kara Zor-El alle prese con un gruppo di briganti spaziali.

"Mio cugino e io abbiamo idee molto diverse su cosa vuol dire essere un eroe", dice il personaggio interpretato da Milly Alcock nel trailer. "Lui vede il bene in tutti... e io vedo la verità." Una presa di posizione piuttosto chiara.

Dietro le quinte di Supergirl con Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn Dietro le quinte di Supergirl con Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn

L'idea è che questa nuova Supergirl abbia dunque un approccio molto diverso rispetto a Superman quando si tratta di affrontare i "cattivi", o che in generale non si metta a fare questa semplicistica distinzione.

Un nuovo, importante capitolo

Dopo il successo di Superman, Warner Bros. punta forte su Supergirl perché possa consolidare il nuovo DC Universe in vista di Man of Tomorrow, il sequel della pellicola con David Corenswet e Nicholas Hoult attualmente in produzione.

Non c'è dubbio che il film possa contare su di una serie di elementi di indubbio interesse, che si spingono oltre la caratterizzazione della protagonista e includono naturalmente il Lobo di Jason Momoa, che potrebbe svolgere il classico ruolo di mattatore all'interno della storia.

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