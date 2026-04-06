Dietro le quinte di Supergirl con Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn

Warner Bros. ha pubblicato un video che ci porta dietro le quinte di Supergirl con le testimonianze di Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn, che parlano del film, dei rispettivi personaggi e di come sia stata questa esperienza.
"Supergirl è cresciuta su di un frammento di un pianeta disintegrato", ha detto Gunn. "Attorno a lei la gente moriva, non è Superman e di certo non è Clark Kent." Con questa pellicola è stato compiuto uno sforzo creativo per distinguere Kara da suo cugino.
"Supergirl è alimentata da questo dolore, da queste ferite", ha detto invece Milly Alcock. "Credo che la gente si aspetti un film che racconta di una comprimaria di Superman, visto che il personaggio fa parte del suo mondo, ma ciò che avranno invece è una Supergirl davvero tosta."
"Kara è una vera forza della natura", ha aggiunto Gunn, "e Milly dona al personaggio un'energia rock and roll." Un'opinione condivida dal regista del film, Craig Gillespie, che ormai non riuscirebbe a immaginare nessun altro in quel ruolo.
Un altro successo per il nuovo DC Universe?
Considerando che Superman ha incassato 615 milioni di dollari, segnando un inizio positivo per il nuovo DC Universe voluto da James Gunn, la speranza ovviamente è che anche Supergirl riesca a ottenere un successo simile.
"Non ha paura di prendere a pugni chiunque", dice Jason Momoa nel dietro le quinte, ricordandoci che nella pellicola c'è anche il suo Lobo: un'altra figura iconica di questo universo narrativo, che i fan speravano di vedere sul grande schermo da decenni.