Dietro le quinte di Supergirl con Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn

Warner Bros. ha pubblicato un video che ci porta dietro le quinte di Supergirl con le testimonianze di Milly Alcock, Jason Momoa e James Gunn, che parlano del film, dei rispettivi personaggi e di come sia stata questa esperienza.

"Supergirl è cresciuta su di un frammento di un pianeta disintegrato", ha detto Gunn. "Attorno a lei la gente moriva, non è Superman e di certo non è Clark Kent." Con questa pellicola è stato compiuto uno sforzo creativo per distinguere Kara da suo cugino.

"Supergirl è alimentata da questo dolore, da queste ferite", ha detto invece Milly Alcock. "Credo che la gente si aspetti un film che racconta di una comprimaria di Superman, visto che il personaggio fa parte del suo mondo, ma ciò che avranno invece è una Supergirl davvero tosta."

"Kara è una vera forza della natura", ha aggiunto Gunn, "e Milly dona al personaggio un'energia rock and roll." Un'opinione condivida dal regista del film, Craig Gillespie, che ormai non riuscirebbe a immaginare nessun altro in quel ruolo.