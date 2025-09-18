Superman ha una data di uscita su HBO Max, confermati gli incassi

Superman ha una data di uscita su HBO Max ed è imminente: il film diretto da James Gunn sarà disponibile sulla piattaforma streaming americana a partire da domani, 19 settembre. Come sappiamo, tuttavia, il servizio non è ancora presente in Italia: arriverà all'inizio del 2026.

Ad ogni modo, l'anuncio di Warner Bros. è interessante perché conferma gli incassi totalizzati dalla pellicola al botteghino a livello internazionale: 615 milioni di dollari, che di questi tempi sono una somma davvero interessante, per un filone che non sembra avere più l'attrattiva di qualche anno fa.

Acquistabile o noleggiabile in formato digitale già da alcune settimane, Superman potrebbe anche comparire a breve nel catalogo di qualche piattaforma streaming disponibile in Italia, ad esempio Netflix o Prime Video, sebbene non siano stati fatti annunci in tal senso.

Tornando a HBO Max, con l'uscita di Superman la homepage del servizio verrà trasformata in una sorta di replica del Daily Planet, caratterizzata da una grafica a tema e da alcuni contenuti esclusivi.