Superman ha una data di uscita su HBO Max, confermati gli incassi

Warner Bros. ha annunciato la data di uscita di Superman sulla piattaforma streaming HBO Max, confermando anche i dati relativi agli incassi totalizzati al botteghino.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/09/2025
David Corenswet in Superman

Superman ha una data di uscita su HBO Max ed è imminente: il film diretto da James Gunn sarà disponibile sulla piattaforma streaming americana a partire da domani, 19 settembre. Come sappiamo, tuttavia, il servizio non è ancora presente in Italia: arriverà all'inizio del 2026.

Ad ogni modo, l'anuncio di Warner Bros. è interessante perché conferma gli incassi totalizzati dalla pellicola al botteghino a livello internazionale: 615 milioni di dollari, che di questi tempi sono una somma davvero interessante, per un filone che non sembra avere più l'attrattiva di qualche anno fa.

Acquistabile o noleggiabile in formato digitale già da alcune settimane, Superman potrebbe anche comparire a breve nel catalogo di qualche piattaforma streaming disponibile in Italia, ad esempio Netflix o Prime Video, sebbene non siano stati fatti annunci in tal senso.

Tornando a HBO Max, con l'uscita di Superman la homepage del servizio verrà trasformata in una sorta di replica del Daily Planet, caratterizzata da una grafica a tema e da alcuni contenuti esclusivi.

È già stato confermato il sequel

Come sappiamo, il seguito di Superman diretto da James Gunn è già stato confermato ufficialmente: si intitolerà Man of Tomorrow e vedrà Superman e Lex Luthor costretti a collaborare per affrontare insieme una minaccia particolarmente insidiosa.

Le riprese di Man of Tomorrow inizieranno nell'aprile 2026, in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche che è stata fissata al 9 luglio 2027, dunque soltanto due anni dopo il debutto di Superman.

