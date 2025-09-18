Logitech annuncia le Astro A20 X: cuffie da gaming wireless per tutte le console, prezzo e caratteristiche

Logitech ha annunciato un nuovo paio di cuffie da gaming wireless che sono compatibili con tutte le console: si tratta delle Astro A20 X.

Logitech ha annunciato ufficialmente le nuove Astro A20 X, un headset wireless progettato per chi possiede più piattaforme di gioco e desidera passare da una console all'altra senza complicazioni. Il vero punto di forza delle A20 X è il Playsync Base, un trasmettitore incluso che può ricevere input audio via USB da due dispositivi contemporaneamente, che siano Xbox, PlayStation 5, Nintendo Switch o PC. Con un semplice tocco sul pulsante posto sul retro del padiglione destro, è possibile passare da una sorgente audio all'altra: un LED sul trasmettitore segnala in tempo reale quale piattaforma è attiva.

Logitech Astro A 20X: funzioni e hardware La funzione citata in chiusura del precedente paragrafo non è del tutto nuova: soluzioni simili sono già presenti in cuffie di fascia alta come le Astro A50 X e le Astro A50 Gen 5, oppure nelle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Tuttavia, le A20 X si distinguono per essere la soluzione wireless più economica in grado di supportare tutte le principali piattaforme da gioco in un unico modello. Logitech annuncia Flip Folio, la nuova custodia per iPad con tastiera integrata: ecco quanto costa Sul fronte hardware, le cuffie includono tutte le caratteristiche essenziali per i gamer. Troviamo un rocker a due pulsanti dedicato al bilanciamento tra audio di gioco e chat vocale, collocato sul padiglione opposto rispetto al controllo del volume per evitare confusioni. Non manca un microfono a braccio flessibile e removibile, con pulsante di mute integrato, pensato per offrire versatilità durante le sessioni di gioco o le chat online.