Il nuovo flagship Motorola si mostra: dal primo render del Signature emergono design e accessori... tra cui una penna

Motorola si prepara a rinnovare la propria offerta nel segmento premium con il lancio del nuovo Motorola Signature, uno smartphone di fascia alta che è apparso in una prima immagine promozionale trapelata online in vista della presentazione ufficiale prevista in India il 7 gennaio.
In precedenza, il dispositivo era stato associato al nome Edge 70 Ultra, ma il materiale più recente suggerisce che l'azienda stia ripensando il posizionamento del prodotto, puntando su un'identità più esclusiva. L'immagine, condivisa dal sito YTECHB, mostra il Motorola Signature in una elegante colorazione verde chiamata Martini Olive. A catturare maggiormente l'attenzione è però la presenza di una penna posizionata davanti ai dispositivi.
Ulteriori dettagli sul prossimo Motorola Signature
Il dettaglio della penna lascia intendere che Motorola potrebbe finalmente introdurre il supporto alla penna stessa anche sulla sua linea flagship, una funzionalità finora riservata quasi esclusivamente alla serie Moto G Stylus. Se confermata, questa scelta rappresenterebbe una novità significativa per il brand e un elemento distintivo in un mercato premium sempre più affollato.
In alcuni mercati, tra cui la Cina, il dispositivo dovrebbe arrivare con un nome diverso, Moto X70 Air Pro, a conferma di una strategia di branding regionale ormai consolidata da Motorola. Il poster promozionale trapelato non si limita però allo smartphone: sono presenti anche altri prodotti dell'ecosistema Motorola, tra cui uno smartwatch, un dispositivo di tracciamento che potrebbe essere il chiacchierato Moto Tag 2, uno speaker e una versione speciale Edge 70 Swarovski Crystal Edition.
Motorola Signature, dal punto di vista tecnico...
Dal punto di vista tecnico, precedenti benchmark apparsi su Geekbench indicano che il Motorola Signature potrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da fino a 16GB di RAM. La configurazione della CPU individuata nei test è coerente con quella attesa per un top di gamma del 2026.
Restano ancora ignoti molti dettagli chiave, come le specifiche della fotocamera, il tipo di display e la capacità della batteria. Con il lancio ormai imminente, è probabile che ulteriori informazioni ufficiali emergeranno e verranno condivise nei prossimi giorni.