Il nuovo flagship Motorola si mostra: dal primo render del Signature emergono design e accessori... tra cui una penna

Motorola si prepara a rinnovare la propria offerta nel segmento premium con il lancio del nuovo Motorola Signature, uno smartphone di fascia alta che è apparso in una prima immagine promozionale trapelata online in vista della presentazione ufficiale prevista in India il 7 gennaio.

In precedenza, il dispositivo era stato associato al nome Edge 70 Ultra, ma il materiale più recente suggerisce che l'azienda stia ripensando il posizionamento del prodotto, puntando su un'identità più esclusiva. L'immagine, condivisa dal sito YTECHB, mostra il Motorola Signature in una elegante colorazione verde chiamata Martini Olive. A catturare maggiormente l'attenzione è però la presenza di una penna posizionata davanti ai dispositivi.