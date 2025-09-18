Hollow Knight Silksong avrebbe venduto ancora più del previsto

Si tratta però solo di un'idea e sarebbe bene avere qualche dato. Non ne abbiamo di ufficiali, ma gli analisti hanno modo di darci un'idea di qual è il livello di successo del metroidvania nel primo periodo.

Che Hollow Knight Silksong sia un successo, per gli standard degli indie, lo abbiamo tutti dato per scontato sin dal primo momento, visto che gli store hanno faticato a reggere il carico degli utenti che volevano comprare il gioco all'esatto secondo del lancio.

I dati di vendita di Hollow Knight Silksong secondo le stime

Prima di tutto, possiamo vedere i dati di GameDiscoverCo, che tramite la propria newsletter ha spiegato che le vendite stimate di Hollow Knight Silksong su Steam sono 3.2 milioni di unità, mentre su PlayStation 4 e 5 avrebbe venduto circa 500.000 copie, lo stesso numero ottenuto su Nintendo Switch 1 e 2. Di conseguenza, le vendite sarebbero 4,2 milioni.

Notiamo che non stiamo calcolando i dati di Xbox, che sono più complessi da definire: il videogioco è infatti su Game Pass Ultimate e sarebbe stato scaricato 1,5 milioni di volte. Certamente ha accumulato qualche vendita anche sulle piattaforme di Microsoft, ma l'impressione è che non siano molte.

Guardando invece ai numeri di Alinea Analytics, tra il 7 e il 13 settembre, Silksong avrebbe piazzato 530.000 unità su Steam: ricordiamo però che il gioco è uscita il 4 settembre e che il grosso delle vendite è avvenuto nei primi giorni. Più interessante un altro dato indicato da Alinea, ovvero che il primo Hollow Knight ha venduto 205.000 unità in tale settimana e che è la terza settimana di fila che supera le 200.000 unità vendute, sebbene abbia piazzato già 15 milioni di unità in precedenza. Molti utenti stanno quindi recuperando il primo capitolo a causa del successo di Silksong.

