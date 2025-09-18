ASUS amplia la linea ROG: nuove periferiche Azoth X, Keris II Origin e accessori da gaming

ASUS Republic of Gamers ha annunciato nuove periferiche per la gamma ROG. Si parte dalla tastiera Azoth X altamente personalizzabile al mouse equipaggiato con switch intercambiabili. Non è tutto, perché tra le novità troviamo anche un tappetino perfetto per un setup da gaming (e per gli amanti dei colori chiari) e le cuffie Delta II Moonlight White con bassa latenza e audio realistico. Vediamoli nel dettaglio.

Inoltre, la confezione include un poggiapolsi in silicone e due set di piedini, quest'ultimi molto utili se volete regolare il grado di inclinazione della tastiera. Lato connettività troviamo invece la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2.4Ghz e la modalità Bluetooth, che offre la possibilità di connettersi fino a tre dispositivi. Questa tastiera è già disponibile sull'eShop ASUS Italia e presso i principali partner commerciali al prezzo di 329,90 € .

Per quanto riguarda il design, i keycap presentano un design traslucido su tre lati, in grado di enfatizzare e amplificare l'illuminazione RGB sottostante. Ogni tasto è stampato con tema ROG Stellar, mentre la tastiera integra anche un display OLED , quest'ultimo molto utile se volete tenere d'occhio indicatori di stato o informazioni di sistema senza perdere troppo tempo. Lo stesso discorso vale per la pratica manopola a tre vie, che consente di regolare le impostazioni rapidamente.

Si tratta di una tastiera con fattore di forma al 75% altamente personalizzabile, grazie al PCB south-faced che garantisce compatibilità con tanti altri switch di terze parti. In questo caso troviamo comunque switch meccanici ROG NX Snow V2 hot-swappable, per un suono morbido e una digitazione fluida e precisa. A contribuire sono i cinque strati di materiale ammortizzante, insieme a guarnizioni in silicone e lamina di posizionamento in FR4.

Il mouse può essere utilizzato via cavo con USB, Bluetooth o wireless a 2.4Ghz. Ad arricchire questo prodotto sono il cavo ROG Paracord e i controlli integrati per gestire velocemente le impostazioni. Questo mouse è già disponibile sugli store già menzionati sopra e costa 149,90 € .

Questo mouse è estremamente leggero e pesa 64 grammi, oltre ad avere una forma ergonomica in grado di garantire il massimo comfort (basti pensare che è certificata da professionisti degli eSports). Anche in questo caso troviamo l'illuminazione RGB personalizzabile e il design Push-Fit Switch Socket II. Quest'ultimo permette di sostituire gli switch meccanici in modalità hot-swappable.

Si tratta di un prodotto confortevole, con cuscinetti ergonomici intercambiabili e un peso di soli 318 grammi. Lato connettività troviamo: wireless 2.4Ghz, cavo (sia con Jack da 3.5mm che USB-C o USB-A) e Bluetooth. Anche queste cuffie sono già disponibili e costano 259,90 € .

ASUS ha annunciato anche le ROG Delta II Moonlight White , quindi nella colorazione bianca, compatibili con PC, console e dispositivi mobili. Le prestazioni sono convincenti e reattive grazie alla tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2.4GHz, mentre i driver da 50mm con diaframma in titanio, insieme all'audio Hi-Res 24-bit/96kHz in modalità 2.4Ghz, offrono un'esperienza audio ancora più coinvolgente . Troviamo inoltre un microfono Super-Wideband Boom da 10mm in grado di catturare una voce nitida e soprattutto naturale.

Tappetino ROG Scabbard II Arctic Gray XXL

Infine, ASUS ha annunciato anche la nuova versione di Scabbard II, stavolta con superficie in tessuto con finitura Arctic Gray, quindi si tratta di una colorazione piuttosto chiara e perfetta per chi voglia creare un setup basato su tonalità più neutre. Molto utile il rivestimento progettato per tenere alla larga acqua, polvere e olio, oltre a garantire uno scorrimento fluido del mouse e senza intoppi. A contribuire sono i bordi piatti con cucitura anti-sfilacciamento; ciò significa godere di un prodotto ancora più longevo. Il tappetino è disponibile sui vari store e costa 49,90 €.

Il tappetino ROG Scabbard II Arctic Gray XXL

Per tutti questi prodotti è possibile usufruire di una promozione chiamata PLAY LIKE A PRO, che consente di ricevere fino a 235 € di rimborso, se acquistate periferiche gaming (anche su Amazon, a patto che i prodotti siano venduti e spediti da quest'ultimo). La promozione è valida fino al 30 settembre, mentre il periodo per richiedere il rimborso termina il 14 ottobre 2025. Per la tastiera il cashback previsto è pari a 40 €, per il mouse 20 €, per le cuffie 30 € e per il tappetino 10 €.