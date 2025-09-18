A ottobre si potranno acquistare le Carte Regalo Xbox in sconto con i punti Microsoft Reward

Microsoft sta per lanciare una nuova iniziativa molto interessante per gli utenti che raccolgono i punti Microsoft Reward, visto che a ottobre si terrà una mandata di sconti sui prodotti acquistabili con tali punti, tra i quali rientreranno anche le Carte Regalo Xbox.
Questo significa, sostanzialmente, che saremo in grado non solo di acquistare carte prepagate Xbox utilizzando i Microsoft Reward ottenuti gratuitamente attraverso le varie azioni collegate, come è la norma ormai danni, ma si potranno ottenere anche con degli sconti.
Questo rappresenta una sorta di doppio guadagno, in quanto i Reward di fatto non richiedono l'esborso di denaro, ma anche la spesa di questi risulterà ridotta grazie a questa iniziativa, dunque sarà interessante vedere come si svolgerà.
Aspettate ottobre per riscattare i Reward
Non ci sono ancora dettagli precisi, ma il banner che annuncia il prossimo arrivo degli sconti autunnali per gli acquisti con Microsoft Reward è già visibile nella pagina dedicata del sito Microsoft, a questo indirizzo.
In assenza di informazioni, intanto possiamo vedere che il banner sostiene che le offerte autunnali sono in arrivo, consentendo di ottenere "di più con i tuoi punti" e che l'iniziativa è prevista per ottobre.
L'immagine lascia intravedere la presenza di gift card Amazon, Starbucks, Microsoft Store e Xbox, dunque probabilmente gli sconti riguarderanno queste carte regalo prepagate, sebbene siano probabili delle variazioni in base all'area geografica (le carte Starbucks forse non saranno presenti in Italia, per esempio).
Non è escluso che gli sconti possano riguardare anche gli abbonamenti Game Pass acquistabili direttamente attraverso Reward, inoltre è tutto da vedere quali saranno i tassi di sconto sull'iniziativa in questione, ma non resta che attendere il mese prossimo per scoprirlo.
Per il momento, il consiglio è di non spendere i Reward accumulati per il momento e attendere l'arrivo di ottobre per possibili investimenti più convenienti.