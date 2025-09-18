A ottobre si potranno acquistare le Carte Regalo Xbox in sconto con i punti Microsoft Reward

Questo rappresenta una sorta di doppio guadagno, in quanto i Reward di fatto non richiedono l'esborso di denaro, ma anche la spesa di questi risulterà ridotta grazie a questa iniziativa, dunque sarà interessante vedere come si svolgerà.

Questo significa, sostanzialmente, che saremo in grado non solo di acquistare carte prepagate Xbox utilizzando i Microsoft Reward ottenuti gratuitamente attraverso le varie azioni collegate, come è la norma ormai danni, ma si potranno ottenere anche con degli sconti.

Microsoft sta per lanciare una nuova iniziativa molto interessante per gli utenti che raccolgono i punti Microsoft Reward , visto che a ottobre si terrà una mandata di sconti sui prodotti acquistabili con tali punti, tra i quali rientreranno anche le Carte Regalo Xbox.

Aspettate ottobre per riscattare i Reward

Non ci sono ancora dettagli precisi, ma il banner che annuncia il prossimo arrivo degli sconti autunnali per gli acquisti con Microsoft Reward è già visibile nella pagina dedicata del sito Microsoft, a questo indirizzo.

Il banner che anticipa gli sconti in arrivo

In assenza di informazioni, intanto possiamo vedere che il banner sostiene che le offerte autunnali sono in arrivo, consentendo di ottenere "di più con i tuoi punti" e che l'iniziativa è prevista per ottobre.

L'immagine lascia intravedere la presenza di gift card Amazon, Starbucks, Microsoft Store e Xbox, dunque probabilmente gli sconti riguarderanno queste carte regalo prepagate, sebbene siano probabili delle variazioni in base all'area geografica (le carte Starbucks forse non saranno presenti in Italia, per esempio).

Non è escluso che gli sconti possano riguardare anche gli abbonamenti Game Pass acquistabili direttamente attraverso Reward, inoltre è tutto da vedere quali saranno i tassi di sconto sull'iniziativa in questione, ma non resta che attendere il mese prossimo per scoprirlo.

Per il momento, il consiglio è di non spendere i Reward accumulati per il momento e attendere l'arrivo di ottobre per possibili investimenti più convenienti.