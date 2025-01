Nuovo anno, nuovi Xbox Rewards: Microsoft annuncia nuove ricompense e quest per tutti gli utenti Xbox e PC

A partire dal 7 gennaio, le Game Pass Quest potranno dunque essere effettuate anche dagli utenti PC Game Pass con più di 18 anni, e l'iniziativa verrà lanciata per la prima volta anche in Giappone, dove in precedenza non risultava disponibile.

Le Quest, ovvero le missioni che consentono di ottenere vari punti Rewards su base quotidiana, settimanale e mensile, verranno messe a disposizione anche agli utenti PC Game Pass , e non solo agli utenti Game Pass Ultimate come accadeva finora.

Nuove quest e nuove ricompense

Qualsiasi utente Game Pass Ultimate o PC maggiorenne potrà dunque esaminare le Quest messe a disposizione attraverso l'Hub Rewards del profilo Xbox, visitabile su console Xbox, attraverso l'app Xbox su piattaforme mobile o su PC Windows.

Seguendo le istruzioni, sarà possibile ottenere vari punti Rewards effettuando le azioni segnalate.

Per il momento, le Quest legate ai giochi si riferiscono in particolare ai titoli che fanno parte del catalogo Game Pass e non includono quei giochi che richiedono launcher di terze parti diversi dal servizio su abbonamento di Microsoft.

In base a quanto riferito da Microsoft su Xbox Wire, le quest Game Pass sono state riprogettate per essere più semplici e coinvolgenti, consentendo anche di accumulare una maggiore quantità di punti giocando e scoprendo nuovi titoli.

Queste sono le tipologie di quest principali disponibili a partire da domani, 7 gennaio:

Daily Play - Ottieni 10 punti al giorno giocando un qualsiasi titoli dal catalogo Game Pass per almeno 15 minuti

Weekly Streaks - Gioca almeno cinque giorni alla settimana per completare la serie settimanale: più si gioca e più punti si ottengono. È possibile anche mantenere la serie per più di una settimana, per attivare ulteriori moltiplicatori: uno streak di 2 settimane consente di ottenere punti doppi, uno streak di 3 settimana triplica i punti base e qualsiasi serie di 4 o più settimane consente di quadruplicare i punti standard

Monthly 4-Pack - Esplora il catalogo Game Pass giocando quattro titoli diversi per almeno 15 minuti l'uno nel corso del mese

Monthly 8-Pack - Gioca 8 giochi diversi, ognuno per almeno 15 minuti, all'interno di un mese

Gli utenti PC e Ultimate possono inoltre conquistare 150 punti Rewards giocando per 5 o più giorni a settimana ai titoli presenti nel catalogo PC Game Pass, per almeno 15 minuti ogni giorno. Il Bonus Settimanale Console viene portato a 150 punti, mentre il Daily PC Play consente di ottenere 10 punti al giorno.

Come variazione importante, Microsoft segnala che il nuovo sistema dei Rewards è dedicato solo agli utenti maggiorenni, dunque coloro che si trovano sotto i 18 anni di età non potranno più accedere ai punti Reward attraverso il gioco (ma potranno essere ottenuti punti attraverso le ricerche su Bing di elementi che rientrano nei controlli parentali, e attraverso le attività che non riguardano il gameplay), inoltre l'Hub stesso non potrà essere visualizzato dai minorenni. Il cambiamento in questione non avrà impatto sui punti già conquistati.