EA SPORTS FC 25 è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Cosa è incluso in EA SPORTS FC 25

EA SPORTS FC 25 è un gioco di simulazione calcistica che propone oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre. I giocatori sono stati creati raccogliendo dati dalle partite dei campionati più importanti. Ci sono poi varie modalità, come partite Rush 5 vs 5, Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio. Per la prima volta c'è anche la Carriera femminile.

Questo capitolo, oltre a rifinire varie caratteristiche, propone anche una modifica sostanziale alle basi tattiche del gioco, così da offrire un controllo più grande sulla strategia e sul movimento, con maggiore realismo. Ci sono poi nuovi ruoli per i giocatori con un modello IA che influenza le tattiche di gioco.