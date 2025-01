Il nome della prossima Xbox e il periodo di uscita al centro di un nuovo rumor

In questo caso, tuttavia, il leaker ha riportato anche quello che potrebbe essere il nome della piattaforma e ha aggiunto che esiste la concreta possibilità che il prossimo capitolo di Call of Duty sviluppato da Infinity Ward sarà uno dei titoli di lancio.

In effetti il 2026 era già stato indicato a più riprese come il periodo in cui avremmo assistito al debutto della nuova Xbox, andando ad anticipare il lancio di PS6 di almeno un paio di anni nel tentativo di replicare le strategie che avevano determinato il successo di Xbox 360.

La prossima console Microsoft si chiamerà Xbox Prime e uscirà nel 2026 , stando a un rumor riportato da Tom Henderson ma proveniente da un'altra fonte, Hope: un leaker che in passato ha correttamente anticipato degli annunci legati a Call of Duty.

GTA 6 ago della bilancia?

Al di là delle strategie di Sony e Microsoft in merito alle tempistiche di lancio delle loro prossime console, bisogna considerare anche il ruolo che GTA 6 potrebbe avere nello spingere le vendite dell'una o dell'altra piattaforma.

Se infatti un'uscita questo autunno per il nuovo capitolo della serie Rockstar Games andrà probabilmente ad avvantaggiare PS5 Pro, che in quel momento si ritroverà a essere la console più potente disponibile sul mercato e potrà dunque far girare l'esperienza open world di Grand Theft Auto VI al meglio, un eventuale rinvio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Con Xbox Prime in arrivo nell'autunno del 2026, un ritardo marcato di GTA 6 rispetto al periodo di uscita attualmente previsto potrebbe far sì che sia la prossima console Microsoft a offrire l'esperienza migliore con il gioco e magari a intercettare le preferenze dei suoi appassionati.