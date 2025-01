Intel lancia i nuovi processori Core Ultra 200HX, 200H e 200U al CES 2025

La serie Core Ultra 200HX è pensata per i gamer e i creatori di contenuti che richiedono prestazioni eccezionali. Con un massimo di 24 core , frequenze di boost fino a 5,5 GHz e una cache di 36 MB, il modello di punta Core Ultra 9 285HX rappresenta un significativo balzo in avanti rispetto alla generazione precedente .

Core Ultra 200H e 200U: equilibrio tra prestazioni e portabilità

La gamma Core Ultra 200H è destinata ai laptop premium sottili e leggeri, offrendo fino a 16 core e una grafica Intel Arc aggiornata con otto core Xe. Questi processori garantiscono un incremento del 15% nelle prestazioni grafiche rispetto ai predecessori e supportano tecnologie avanzate come XeSS per il miglioramento visivo.

Dettagli della serie Intel Core Ultra 200H.

La serie 200U, invece, si concentra sull'efficienza energetica, ideale per dispositivi con un design ultracompatto. Con soli 15 W di consumo base, i modelli come il Core Ultra 7 265U offrono fino a 5,3 GHz di boost e una durata della batteria estesa, perfetti per gli utenti in movimento.

I vari modelli della serie Intel Core Ultra 200H.

Intel ha introdotto funzionalità di overclocking avanzate nella serie 200HX, consentendo agli utenti di personalizzare le prestazioni del sistema. Grazie al supporto per DDR5-6400 e LPDDR5X, i laptop possono essere configurati con un massimo di 192 GB di memoria, rendendoli ideali per carichi di lavoro intensivi come il rendering 3D e l'elaborazione AI. Inoltre, le ottimizzazioni nel packaging dei chip hanno ridotto le dimensioni complessive del processore del 33%, facilitando il design di laptop sottili senza sacrificare le prestazioni.

I primi laptop con processori Core Ultra 200H e 200U saranno disponibili a partire da febbraio 2025, mentre i modelli 200HX arriveranno nella prima metà dell'anno.