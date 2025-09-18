Logitech Pro X2 Superstrike: addio switch meccanici, arrivano i click aptici, prezzo e specifiche

Il cuore della tecnologia è l'Haptic Inductive Trigger System (HITS), che riduce la corsa dei tasti principali a soli 0,6 mm . Questo consente tempi di attuazione rapidissimi e fino a 10 punti di attuazione personalizzabili , offrendo ai giocatori un livello di precisione mai visto prima. Logitech afferma che la latenza è stata ridotta fino a 30 millisecondi , un vantaggio notevole negli eSports e nei titoli competitivi.

Logitech ha presentato il suo nuovo mouse gaming di punta, il Pro X2 Superstrike , che segna una svolta significativa nel design delle periferiche. Abbandonando i tradizionali switch meccanici, il Superstrike adotta un innovativo sistema analogico a induzione con attuatori aptici , pensato per simulare la sensazione del click e migliorare la reattività.

Pro X2 Superstrike pesa appena 65 grammi ed è dotato del sensore ottico Hero 2, lo stesso della gamma Pro X. Supporta inoltre un polling rate fino a 8.000 Hz via connessione wireless con dongle Lightspeed USB-A , anche se questa opzione è disponibile solo tramite G Hub.

Mouse Logitech Pro X2 Superstrike: prezzo e compatibilità

Il mouse sarà compatibile con Powerplay 2, il tappetino di ricarica wireless di nuova generazione di Logitech, garantendo così sessioni di gioco ininterrotte. Il lancio è previsto per l'inizio del 2026 al prezzo di 179,99 dollari. Insieme al Superstrike, Logitech ha annunciato anche il Superlight 2C, una versione più compatta del popolare Superlight 2.

Mouse da gaming Logitech Pro X2 Superstrike

Con un peso di soli 51 grammi e dimensioni ridotte del 5%, sarà disponibile dal 21 ottobre 2025 a 159,99 dollari. Logitech continua ad essere sul pezzo e mantenere un elevato standard dei mouse da gaming, offrendo soluzioni che combinano innovazione tecnologica, prestazioni elevate e design leggero.