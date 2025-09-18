Split Fiction premiato dal Principe di Svezia per l'eccellenza nel design: è il primo videogioco a farcela

Hazelight Studios, reduce dal successo enorme di It Takes Two, ha pubblicato quest'anno l'apprezzato Split Fiction , un nuovo gioco cooperativo (e solo cooperativo, ma il secondo giocatore non deve possedere il gioco) che si è rivelato un altro successo con 4 milioni di copie vendute secondo i dati più recenti.

Split Fiction è il primo videogioco a ottenere questo premio

Split Fiction è infatti un gioco svedese e ha ricevuto il premio per "l'eccellenza nel design svedese", che è stato consegnato dal Principe stesso. L'account ufficiale di Hazelight Studios ha condiviso il raggiungimento sui social, come potete vedere qui sotto.

In modo ironico, come è tipico per Hazelight Studios, la descrizione legge: "Nobiltà svedese (a sinistra) e il suo amicone (a destra)", scherzando sul fatto che il Principe è uno qualunque rispetto a Josef Fares, il capo del team. Il messaggio continua: "Ma seriamente - il principe di Svezia, sua maestà Carlo Filippo, ha appena premiato Split Fiction con il prestigioso premio Excellent Swedish Design. Siamo grati per essere il primo videogioco a riceverlo".

Ricordiamo che Split Fiction ci mette nei panni di due protagoniste, le giovani scrittrici Mio Hudson (Kaja Chan) e Zoe Foster (Elsie Bennett) che si ritrovano bloccate all'interno delle simulazioni delle loro storie e devono collaborare per uscirne intere. Il successo di Split Fiction non si ferma inoltre al gioco, visto che sappiamo che è in sviluppo un film dedicato.