Split Fiction premiato dal Principe di Svezia per l'eccellenza nel design: è il primo videogioco a farcela

Split Fiction è un successo sotto tanti punti di vista: di vendite e anche in termini di premi; il videogioco ha infatti ottenuto un premio direttamente dal Principe di Svezia. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/09/2025
Mio Hudson di Split Fiction con un drago sulla spalla
Split Fiction
Split Fiction
Hazelight Studios, reduce dal successo enorme di It Takes Two, ha pubblicato quest'anno l'apprezzato Split Fiction, un nuovo gioco cooperativo (e solo cooperativo, ma il secondo giocatore non deve possedere il gioco) che si è rivelato un altro successo con 4 milioni di copie vendute secondo i dati più recenti.

Ora, il team può aggiungere però un altro traguardo raggiunto: ricevere un premio da Principe Carlo Filippo di Svezia.

Split Fiction è il primo videogioco a ottenere questo premio

Split Fiction è infatti un gioco svedese e ha ricevuto il premio per "l'eccellenza nel design svedese", che è stato consegnato dal Principe stesso. L'account ufficiale di Hazelight Studios ha condiviso il raggiungimento sui social, come potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In modo ironico, come è tipico per Hazelight Studios, la descrizione legge: "Nobiltà svedese (a sinistra) e il suo amicone (a destra)", scherzando sul fatto che il Principe è uno qualunque rispetto a Josef Fares, il capo del team. Il messaggio continua: "Ma seriamente - il principe di Svezia, sua maestà Carlo Filippo, ha appena premiato Split Fiction con il prestigioso premio Excellent Swedish Design. Siamo grati per essere il primo videogioco a riceverlo".

Split Fiction, la recensione per Switch 2 dell'avventura cooperativa di Hazelight Split Fiction, la recensione per Switch 2 dell'avventura cooperativa di Hazelight

Ricordiamo che Split Fiction ci mette nei panni di due protagoniste, le giovani scrittrici Mio Hudson (Kaja Chan) e Zoe Foster (Elsie Bennett) che si ritrovano bloccate all'interno delle simulazioni delle loro storie e devono collaborare per uscirne intere. Il successo di Split Fiction non si ferma inoltre al gioco, visto che sappiamo che è in sviluppo un film dedicato.

