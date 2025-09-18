Split Fiction premiato dal Principe di Svezia per l'eccellenza nel design: è il primo videogioco a farcela

Hazelight Studios, reduce dal successo enorme di It Takes Two, ha pubblicato quest'anno l'apprezzato Split Fiction, un nuovo gioco cooperativo (e solo cooperativo, ma il secondo giocatore non deve possedere il gioco) che si è rivelato un altro successo con 4 milioni di copie vendute secondo i dati più recenti.
Ora, il team può aggiungere però un altro traguardo raggiunto: ricevere un premio da Principe Carlo Filippo di Svezia.
Split Fiction è il primo videogioco a ottenere questo premio
Split Fiction è infatti un gioco svedese e ha ricevuto il premio per "l'eccellenza nel design svedese", che è stato consegnato dal Principe stesso. L'account ufficiale di Hazelight Studios ha condiviso il raggiungimento sui social, come potete vedere qui sotto.
In modo ironico, come è tipico per Hazelight Studios, la descrizione legge: "Nobiltà svedese (a sinistra) e il suo amicone (a destra)", scherzando sul fatto che il Principe è uno qualunque rispetto a Josef Fares, il capo del team. Il messaggio continua: "Ma seriamente - il principe di Svezia, sua maestà Carlo Filippo, ha appena premiato Split Fiction con il prestigioso premio Excellent Swedish Design. Siamo grati per essere il primo videogioco a riceverlo".
Ricordiamo che Split Fiction ci mette nei panni di due protagoniste, le giovani scrittrici Mio Hudson (Kaja Chan) e Zoe Foster (Elsie Bennett) che si ritrovano bloccate all'interno delle simulazioni delle loro storie e devono collaborare per uscirne intere. Il successo di Split Fiction non si ferma inoltre al gioco, visto che sappiamo che è in sviluppo un film dedicato.