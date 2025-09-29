Split Fiction per PS5 e Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Split Fiction per PS5 e Nintendo Switch 2 al minimo storico. La versione per PlayStation 5 costa 35,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, mentre quella per Switch 2 costa 39,99 €. In quest'ultimo caso, lo specifichiamo, si tratta del codice download. Se siete interessati, potete acquistare i due giochi attraverso i box qui sotto, in base alla piattaforma da voi posseduta. In entrambi i casi i giochi sono venduti e spediti da Amazon , con la consegna prevista entro pochi giorni. Vediamo quindi tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Trama e gameplay di Split Fiction

Se siete alla ricerca di un titolo divertente da provare in compagnia, questa nuova opzione è perfetta per voi. Si tratta del nuovo capolavoro di Hazelight Studios, creatori di It Takes Two e A Way Out, ed è un gioco d'azione/avventura co-op. In questo caso le protagoniste sono Mio e Zoe, due scrittrici dai gusti diversi: una ama la fantascienza, l'altra il fantasy. Le due restano intrappolate nelle rispettive storie e dovranno aiutarsi a vicenda esplorando mondi straordinari, nonché scoprendo abilità sempre nuove e uniche nel loro genere.

Ricordiamo, tra l'altro, che è presente anche il Pass Amici per giocare online, quindi basterà acquistare una sola copia e l'altro potrà unirsi a voi. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.