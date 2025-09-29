The Relic: First Guardian ha un periodo di uscita e due trailer del gameplay

The Relic: First Guardian ha un periodo di uscita ufficiale: l'interessante action RPG dark fantasy dotato di elementi soulslike sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S all'inizio del 2026, hanno annunciato Project Cloud Games e Perp Games.

Contestualmente sono stati pubblicati due nuovi trailer del gameplay che mostrano il gioco in azione. Il primo, più breve, propone un'intrigante carrellata fatta di scenari e combattimenti, in particolare contro i boss che troveremo all'interno della campagna di The Relic: First Guardian.

Il secondo trailer è invece esteso e include diverse sequenze ambientate in un villaggio dato alle fiamme, dove il protagonista si reca per prestare soccorso agli abitanti sopravvissuti ed eliminare i colpevoli del disastro, fra cui l'enorme guerriero Branko con il suo scudo gigante.

Come sappiamo, The Relic: First Guardian promette un'esperienza unica, in cui il combattimento impegnativo si intreccia a una narrazione ricca di suggestioni ispirate al folklore e alle leggende coreane.