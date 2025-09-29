The Relic: First Guardian ha un periodo di uscita e due trailer del gameplay

The Relic: First Guardian ha un periodo di uscita ufficiale: l'interessante action RPG dark fantasy dotato di elementi soulslike sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S all'inizio del 2026, hanno annunciato Project Cloud Games e Perp Games.
Contestualmente sono stati pubblicati due nuovi trailer del gameplay che mostrano il gioco in azione. Il primo, più breve, propone un'intrigante carrellata fatta di scenari e combattimenti, in particolare contro i boss che troveremo all'interno della campagna di The Relic: First Guardian.
Il secondo trailer è invece esteso e include diverse sequenze ambientate in un villaggio dato alle fiamme, dove il protagonista si reca per prestare soccorso agli abitanti sopravvissuti ed eliminare i colpevoli del disastro, fra cui l'enorme guerriero Branko con il suo scudo gigante.
Come sappiamo, The Relic: First Guardian promette un'esperienza unica, in cui il combattimento impegnativo si intreccia a una narrazione ricca di suggestioni ispirate al folklore e alle leggende coreane.
Un mondo oscuro e minaccioso
Presentato nel 2023, The Relic: The First Guardian è ambientato nel misterioso continente di Arsiltus: un mondo intriso di miti e antiche storie che si riflettono non solo nei dialoghi e nelle sequenze narrative, ma persino nelle battaglie che avremo modo di affrontare durante l'avventura.
Nei panni del Primo Guardiano, un guerriero imbattibile che è stato chiamato a riportare la speranza in mezzo a tutta questa oscurità, dovremo combattere con ben settanta diversi boss, ognuno dei quali possiede ricordi drammatici che potremo "ereditare" una volta che li avremo sconfitti, insieme alle loro abilità.