The Relic: First Guardian ha un periodo di uscita e due trailer del gameplay

Project Cloud Games e Perp Games hanno annunciato il periodo di uscita di The Relic: First Guardian, pubblicando anche due nuovi trailer del gameplay per il Tokyo Game Show.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/09/2025
Il protagonista di The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian ha un periodo di uscita ufficiale: l'interessante action RPG dark fantasy dotato di elementi soulslike sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S all'inizio del 2026, hanno annunciato Project Cloud Games e Perp Games.

Contestualmente sono stati pubblicati due nuovi trailer del gameplay che mostrano il gioco in azione. Il primo, più breve, propone un'intrigante carrellata fatta di scenari e combattimenti, in particolare contro i boss che troveremo all'interno della campagna di The Relic: First Guardian.

Il secondo trailer è invece esteso e include diverse sequenze ambientate in un villaggio dato alle fiamme, dove il protagonista si reca per prestare soccorso agli abitanti sopravvissuti ed eliminare i colpevoli del disastro, fra cui l'enorme guerriero Branko con il suo scudo gigante.

Come sappiamo, The Relic: First Guardian promette un'esperienza unica, in cui il combattimento impegnativo si intreccia a una narrazione ricca di suggestioni ispirate al folklore e alle leggende coreane.

Un mondo oscuro e minaccioso

Presentato nel 2023, The Relic: The First Guardian è ambientato nel misterioso continente di Arsiltus: un mondo intriso di miti e antiche storie che si riflettono non solo nei dialoghi e nelle sequenze narrative, ma persino nelle battaglie che avremo modo di affrontare durante l'avventura.

Nei panni del Primo Guardiano, un guerriero imbattibile che è stato chiamato a riportare la speranza in mezzo a tutta questa oscurità, dovremo combattere con ben settanta diversi boss, ognuno dei quali possiede ricordi drammatici che potremo "ereditare" una volta che li avremo sconfitti, insieme alle loro abilità.

#Tokyo Game Show
