The Relic: First Guardian torna a mostrarsi con un trailer del gameplay: è una specie di The Witcher coreano

Il team Project Cloud Games è tornato a mostrare il suo The Relic: First Guardian con un nuovo trailer del gameplay in occasione del PC Gaming Show, dando modo di dare un'altra occhiata a questo particolare "The Witcher coreano", per così dire.
La struttura da action RPG in terza persona in effetti ricorda da vicino la serie fantasy di CD Projekt RED, ma in questo caso storia e ambientazione affondano le radici nel folklore coreano, pur influenzato da un certo stile occidentale.
Protagonista della storia è nientemeno che l'ultimo guardiano, come dice il titolo, di un mondo che rischia di essere distrutto dal vuoto, e in questo ruolo di altissima responsabilità ci ritroviamo ad affrontare insidie e nemici sempre più potenti nel tentativo di recuperare i frammenti di una grande reliquia che sembra essere l'unica speranza per salvare il mondo.
Uno spirito feroce
Il nuovo gameplay trailer mostra alcune meccaniche da action RPG di The Relic: The First Guardian, soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento che sembra essere particolarmente dinamico e intuitivo, ma a questo si aggiunge anche un sistema di progressione interessante.
Per l'occasione, possiamo anche vedere la notevole varietà di ambientazioni in cui ci possiamo trovare nel corso del gioco.
Da quanto è possibile intuire, quello che vediamo nel trailer è lo scontro con uno spirito distorto dalla disperazione, ancora legato alla sua terra natia e che in qualche modo deve essere rimandato indietro, tagliando i legami con la vita terrena.
Lo scorso settembre avevamo visto un periodo di uscita e due trailer del gameplay per The Relic: First Guardian.