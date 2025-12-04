The Relic: First Guardian torna a mostrarsi con un trailer del gameplay: è una specie di The Witcher coreano

Il team Project Cloud Games è tornato a mostrare il suo The Relic: First Guardian con un nuovo trailer del gameplay in occasione del PC Gaming Show, dando modo di dare un'altra occhiata a questo particolare "The Witcher coreano", per così dire.

La struttura da action RPG in terza persona in effetti ricorda da vicino la serie fantasy di CD Projekt RED, ma in questo caso storia e ambientazione affondano le radici nel folklore coreano, pur influenzato da un certo stile occidentale.

Protagonista della storia è nientemeno che l'ultimo guardiano, come dice il titolo, di un mondo che rischia di essere distrutto dal vuoto, e in questo ruolo di altissima responsabilità ci ritroviamo ad affrontare insidie e nemici sempre più potenti nel tentativo di recuperare i frammenti di una grande reliquia che sembra essere l'unica speranza per salvare il mondo.