L'action GDR dark fantasy The Relic: First Guardian ha una data di uscita su PS5, Xbox e PC

Il lancio è fissato al prossimo 26 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam). L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale che alterna sequenze cinematografiche e momenti di gameplay, offrendo un assaggio dell'atmosfera e della sfida che ci attende.

Cosa sappiamo di The Relic: First Guardian

Presentato inizialmente con il titolo di Project Relic nel 2021, The Relic: First Guardian si propone come un'avventura che unisce la durezza dei combattimenti tipici dei soulslike a una componente narrativa più marcata.

La vicenda è ambientata nel regno di Arsiltus, un mondo un tempo prospero e ora ridotto in rovina dalla distruzione di un'antica reliquia. Nei panni dell'ultimo custode, il giocatore dovrà recuperare i frammenti dell'artefatto per sigillare il vuoto e riportare la vita in un universo sull'orlo della fine, dando inizio a un viaggio epico attraverso terre desolate e pericolose.

Il gameplay punta su combattimenti tecnici e spettacolari, con un sistema di armi e rune che permette di personalizzare lo stile di gioco fin nel minimo dettaglio. Si parla infatti di 5 categorie di armi e 12 rami di abilità, con le Reliquie che vanno ad aggiungere ulteriori profondità e varietà al tutto. Ogni pezzo di equipaggiamento infatti include un artefatto unico, che può attivare uno tra oltre 70 effetti passivi differenti. Sfruttare questi elementi per potenziare il nostro personaggio sarà fondamentale per affrontare e abbattere oltre 70 boss differenti, con ogni scontro che nasconde una storia tragica.