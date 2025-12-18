X lancia una "chat-app" standalone su desktop: sfida a WhatsApp e Messenger

X compie un nuovo passo verso la visione dell'everything app promossa da Elon Musk con il lancio di una versione desktop standalone di X Chat, un'interfaccia dedicata esclusivamente ai messaggi diretti. La novità consente agli utenti di gestire le conversazioni DM separatamente dal feed principale della piattaforma, segnando un'evoluzione significativa nella strategia di X sul fronte della messaggistica.
Secondo quanto emerso, l'azienda starebbe lavorando anche a un'app mobile indipendente di X Chat, che metterebbe il servizio in diretta concorrenza con colossi come WhatsApp e Messenger. L'obiettivo è chiaro: trasformare X in un hub centrale per comunicazione, servizi e, in prospettiva, transazioni economiche.
X Chat su desktop è un ulteriore passo verso il modello WeChat
WeChat rappresenta un caso quasi unico: in Cina è diventata uno strumento essenziale per l'identità digitale degli utenti, permettendo pagamenti, accesso a servizi pubblici e interazioni sociali. Tuttavia, replicare questo modello in Occidente si è rivelato estremamente complesso. Diverse piattaforme, da Meta a TikTok, hanno tentato di ampliare le proprie funzioni senza riuscire a creare una vera "super app" universalmente accettata.
Le ragioni di questa resistenza sono molteplici. Gli utenti occidentali tendono a preferire la separazione delle attività digitali, utilizzando app diverse per comunicare, fare acquisti o consumare contenuti. Inoltre, esiste una diffidenza più marcata verso l'accentramento di dati sensibili, soprattutto quando a gestirli sono grandi aziende private. In questo contesto, X punta molto sulla messaggistica come base per costruire fiducia.
Dopo le chat, quando arriveranno i trasferimenti di denaro su X?
X non ha ancora ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per i trasferimenti di denaro negli Stati Uniti, mentre in Europa le prospettive appaiono ancora più complesse a causa delle tensioni regolatorie. A ciò si aggiunge un elemento fondamentale: la fiducia del pubblico.
La figura di Elon Musk, sempre più polarizzante, potrebbe rappresentare un ostacolo all'adozione di servizi finanziari integrati. Alla luce di questi fattori, resta aperta la domanda se una chat separata sia davvero necessaria o se finirà per essere solo un esperimento.