X lancia una "chat-app" standalone su desktop: sfida a WhatsApp e Messenger

X compie un nuovo passo verso la visione dell'everything app promossa da Elon Musk con il lancio di una versione desktop standalone di X Chat, un'interfaccia dedicata esclusivamente ai messaggi diretti. La novità consente agli utenti di gestire le conversazioni DM separatamente dal feed principale della piattaforma, segnando un'evoluzione significativa nella strategia di X sul fronte della messaggistica.

Secondo quanto emerso, l'azienda starebbe lavorando anche a un'app mobile indipendente di X Chat, che metterebbe il servizio in diretta concorrenza con colossi come WhatsApp e Messenger. L'obiettivo è chiaro: trasformare X in un hub centrale per comunicazione, servizi e, in prospettiva, transazioni economiche.