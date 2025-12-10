Xiaomi prepara Mi Chat: l'IA che vuole sfidare i modelli più grandi e riconosciuti del settore

Xiaomi sembra pronta a compiere un nuovo passo nel suo percorso verso l'intelligenza artificiale avanzata. Secondo un recente report condiviso dall'account WeChat "Du Jia", l'azienda starebbe sviluppando un innovativo assistente IA chiamato Mi Chat, progettato come piattaforma di domande e risposte capace di integrare funzioni intelligenti nelle attività quotidiane degli utenti.
Il progetto sarebbe già in uno stadio avanzato, con una versione iniziale apparentemente completata. Il cuore tecnologico di Mi Chat dovrebbe essere il modello linguistico proprietario MiMo-7B-RL, presentato da Xiaomi all'inizio dell'anno come parte della propria espansione strategica nel settore IA.
Ulteriori dettagli sull'IA di Xiaomi
Pur contando "solo" 7 miliardi di parametri, questo modello ha già stupito superando soluzioni molto più grandi e note, tra cui OpenAI o1-mini e Alibaba Qwen QwQ-32B-Preview, in benchmark rilevanti come AIME 24/25 e LiveCodeBench v5. Un risultato che segnala la forte ottimizzazione raggiunta dal team di ricerca Xiaomi.
Mi Chat dovrebbe rappresentare il front-end attraverso cui gli utenti potranno sfruttare le capacità di ragionamento e generazione avanzata del modello, diventando un elemento centrale nell'ecosistema "Human x Car x Home" dell'azienda. L'obiettivo è creare un punto di contatto unico tra intelligenza artificiale e dispositivi Xiaomi, dai prodotti smart home alle automobili della serie SU7, fino agli smartphone e agli apparecchi wearable.
Lu Weibing, Partner e Presidente Xiaomi, ha recentemente sottolineato come la società stia investendo in modo massiccio nell'IA da diversi trimestri, evidenziando che i progressi nel campo dei modelli di grandi dimensioni hanno superato le aspettative iniziali. Il prossimo traguardo strategico sarà portare l'IA a interagire in maniera sempre più profonda con il mondo fisico, trasformando l'esperienza utente nelle diverse categorie di prodotto.
A confermare l'importanza del progetto è anche l'intervento diretto del fondatore Lei Jun, che avrebbe intensificato il proprio coinvolgimento nella supervisione del team AI. Tra i nuovi talenti reclutati spicca Luo Fuli, proveniente da DeepSeek e ora figura chiave all'interno del dipartimento MiMo. Ulteriori informazioni su Mi Chat verranno annunciate il 17 dicembre durante la Human Car Home Ecosystem Partner Conference a Pechino.