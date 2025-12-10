Xiaomi prepara Mi Chat: l'IA che vuole sfidare i modelli più grandi e riconosciuti del settore

Xiaomi sembra pronta a compiere un nuovo passo nel suo percorso verso l'intelligenza artificiale avanzata. Secondo un recente report condiviso dall'account WeChat "Du Jia", l'azienda starebbe sviluppando un innovativo assistente IA chiamato Mi Chat , progettato come piattaforma di domande e risposte capace di integrare funzioni intelligenti nelle attività quotidiane degli utenti.

Ulteriori dettagli sull'IA di Xiaomi

Pur contando "solo" 7 miliardi di parametri, questo modello ha già stupito superando soluzioni molto più grandi e note, tra cui OpenAI o1-mini e Alibaba Qwen QwQ-32B-Preview, in benchmark rilevanti come AIME 24/25 e LiveCodeBench v5. Un risultato che segnala la forte ottimizzazione raggiunta dal team di ricerca Xiaomi.

Mi Chat dovrebbe rappresentare il front-end attraverso cui gli utenti potranno sfruttare le capacità di ragionamento e generazione avanzata del modello, diventando un elemento centrale nell'ecosistema "Human x Car x Home" dell'azienda. L'obiettivo è creare un punto di contatto unico tra intelligenza artificiale e dispositivi Xiaomi, dai prodotti smart home alle automobili della serie SU7, fino agli smartphone e agli apparecchi wearable.