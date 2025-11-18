Xiaomi, guadagni record negli ultimi tre mesi: ecco come sta cambiando la strategia dell'azienda cinese

Secondo l'ultimo comunicato finanziario, gli utili hanno raggiunto gli 11 miliardi e 300 milioni di yuan (circa un miliardo e 470 milioni di euro), superando le stime medie degli analisti di LSEG, che prevedevano poco più di 10 miliardi di yuan. Questo balzo è stato trainato soprattutto dal business EV, insieme ad altre iniziative legate all'AI.

Xiaomi ha annunciato un balzo dell'80,9 % nell'utile netto rettificato nel terzo trimestre dell'anno , rafforzando la sua spinta verso i veicoli elettrici (EV) e l'intelligenza artificiale. Non si tratta solo di una crescita legata agli smartphone, ma di una vera e propria trasformazione strategica verso nuovi mercati.

I dati del terzo trimestre 2025 di Xiaomi

Nel dettaglio, i ricavi di Xiaomi per il trimestre terminato a settembre sono cresciuti del 22,3%, arrivando a 113 miliardi e 100 milioni di yuan, equivalenti a circa 14 miliardi e 700 milioni di euro. Questo dato, però, resta leggermente al di sotto della media prevista dagli analisti (116 miliardi di yuan e mezzo). Nonostante ciò, l'azienda ha evidenziato un primo trimestre con reddito operativo positivo nel segmento delle nuove iniziative, segnalando un miglioramento nella redditività oltre lo smartphone.

Le azioni di Xiaomi, quotate a Hong Kong, hanno chiuso il giorno dell'annuncio con un calo del 2,81% a 41 dollari di Hong Kong. Tuttavia, da inizio anno il titolo ha registrato un progresso di circa il 18,2%, riflettendo la fiducia degli investitori nel piano di espansione.

Il business EV appare in particolare come il motore della crescita: nel trimestre di settembre le entrate dal settore delle auto elettriche hanno raggiunto 28 miliardi e 300 milioni di yuan (circa 3 miliardi e 680 milioni di euro), in aumento rispetto ai 20 miliardi e 600 milioni di yuan del trimestre precedente e agli 18 miliardi e 100 milioni del primo trimestre.

Xiaomi attribuisce parte del successo anche agli investimenti in intelligenza artificiale e in altre iniziative innovative, che sembrano aver iniziato a generare flussi utili. Nel comunicato precisano che è la prima volta che registrano un reddito operativo positivo su base trimestrale da queste nuove attività, un segnale importante della maturazione del loro ecosistema tecnologico. Xiaomi 17 Ultra, il nuovo flagship dell'azienda, potrebbe arrivare prima del previsto, anche rispetto al Galaxy S26 Ultra.