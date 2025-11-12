Xiaomi 17 Ultra: il nuovo flagship potrebbe arrivare prima del previsto... e del Galaxy S26 Ultra

Xiaomi sembra pronta a sorprendere ancora una volta con il lancio anticipato del suo prossimo top di gamma, Xiaomi 17 Ultra, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare già a dicembre 2025, anticipando la consueta finestra di lancio di inizio anno. Tradizionalmente, la serie Ultra viene presentata in febbraio, come accaduto con Xiaomi 15 Ultra, uscito in Cina e poi distribuito a livello globale un mese dopo.
Se il debutto cinese avverrà davvero entro la fine dell'anno, è probabile che la presentazione internazionale avvenga durante il Mobile World Congress 2026 di Barcellona, come da tradizione. Tuttavia, Xiaomi potrebbe cogliere l'occasione per anticipare anche la concorrenza, battendo Samsung sul tempo.
Quali sarebbero le principali novità tecniche di Xiaomi 17 Ultra?
Dal punto di vista tecnico, il nuovo Xiaomi 17 Ultra promette importanti miglioramenti fotografici. I rumor parlano di un nuovo sensore principale da 50 MP con zoom ottico integrato e transizioni più fluide tra le diverse lunghezze focali.
Si vocifera inoltre di un teleobiettivo da 200 MP, erede diretto di quello visto sul 15 Ultra, che ha già raggiunto la vetta delle classifiche fotografiche insieme al Galaxy S25 Ultra. Sotto la scocca dovrebbe battere il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta per i flagship 2025-2026, abbinato a una batteria di circa 7.500 mAh.
Xiaomi 17 Ultra mantiene il display posteriore?
Anche sul fronte del design ci sono molte aspettative: resta da vedere se Xiaomi manterrà il secondo display posteriore da 2,7 pollici, presente sui 17 Pro e 17 Pro Max, utile per controlli rapidi, widget o selfie.
Con una combinazione di prestazioni di alto livello, innovazioni fotografiche e autonomia migliorata, Xiaomi punta a consolidare la sua posizione nel panorama Android premium. Se davvero il lancio avverrà prima di fine anno, il 17 Ultra potrebbe conquistare la scena prima ancora che Samsung sveli il suo prossimo Ultra. Voi che cosa ne pensate? Attendete questo modello? Siete degli utenti Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti.