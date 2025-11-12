Kojima Productions commenta ufficialmente la foto con Zerocalcare e fa chiarezza

Ora, Kojima Productions ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla situazione.

Questo ha però causato forti reazioni da parte dei fan turchi di Kojima, che criticano Zerocalcare per l'opera Kobane Calling e le sue visioni politiche.

Come vi abbiamo già riportato, al Lucca Comics & Games 2025 lo sviluppatore Hideo Kojima e il fumettista Zerocalcare si sono brevemente incontrati e hanno scattato una foto insieme.

Le parole di Kojima Productions sulla situazione di Zerocalcare

Tramite i social l'account ufficiale di Kojima Productions ha scritto quanto segue: "Comunicato di Kojima Productions. Desideriamo chiarire i fatti relativi alla foto che ritrae Hideo Kojima e il fumettista italiano Zerocalcare spiegando che non esiste alcun rapporto personale o professionale tra i due individui. La foto è stata scattata rapidamente alla Lucca Comics & Games dopo una breve presentazione da parte di un conoscente."

"Né il signor Kojima né Kojima Productions avevano alcuna conoscenza o comprensione preliminare delle opere o delle posizioni politiche del signor Zerocalcare, e non vi era alcuna intenzione di esprimere accordo o sostegno a una particolare posizione od opinione."

Il comunicato ufficiale si conclude come segue: "Alla luce di alcuni malintesi sorti nei resoconti dei media e sui social network, vorremmo cogliere l'occasione per comunicare accuratamente i fatti."

