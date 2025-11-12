Disponibile il Pixel Drop di novembre: notifiche intelligenti, Google Maps in bianco e nero e altre novità

L'aggiornamento software di novembre è ufficialmente disponibile per i dispositivi Google Pixel . Tra le principali novità troviamo nuove funzioni per le notifiche, una modalità di risparmio energetico per alcune applicazioni e altro ancora. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Aggiornamento di novembre per Pixel: tutte le novità

Prima di tutto, Google ha introdotto i riepiloghi delle notifiche per chat e conversazioni più lunghe (potete disattivarli, se volete). Inoltre, a dicembre verrà distribuita una funzione in grado di silenziare le notifiche a bassa priorità. Discorso diverso per Pixel VIP di Google Contatti: in questo caso i messaggi più importanti in assoluto hanno ora la massima priorità nelle notifiche. Questi riepiloghi, come vi abbiamo già spiegato in passato, si basano sull'intelligenza artificiale e sono in grado di riassumere brevemente i contenuti di una chat lunga direttamente nel menu a tendina.

Notifiche su dispositivi Pixel

Un'altra novità riguarda Google Maps nella modalità risparmio energetico precisamente per gli utenti della serie Pixel 10: in poche parole, lo schermo verrà oscurato, passando in bianco e nero, mostrando esclusivamente il percorso di navigazione e le informazioni più importanti. Riportiamo uno screenshot per mostrarvi meglio cosa cambierà. Con questa modalità potrete risparmiare fino a quattro ore di autonomia della batteria.

Google Maps con layout bianco e nero

Per quanto riguarda i messaggi, le potenziali truffe possono essere rilevate e segnalate da Google con la dicitura "Probabile truffa" nella notifica del messaggio. In pratica viene analizzato il contenuto di un messaggio alla ricerca di spam o truffe.