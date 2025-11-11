Google "dichiara guerra" alle app che consumano troppa batteria: nuove penalità nel Play Store

Google sta adottando misure significative per affrontare un problema comune e frustrante per gli utenti di smartphone: le app che consumano eccessivamente la batteria in modo occulto. A partire dal 1° marzo 2026, l'azienda introdurrà una nuova politica del Play Store che identificherà e penalizzerà le applicazioni che causano un consumo energetico non necessario.
Questa iniziativa fa parte delle nuove direttive sulla qualità tecnica che Google sta imponendo agli sviluppatori Android, focalizzandosi in particolare su un comportamento noto come "wake locks". I wake locks sono meccanismi che impediscono al telefono di entrare in modalità sleep, anche quando lo schermo è spento.
Nuove penalità di Google e parametri d'allerta per le app che consumano troppa batteria
Le app che verranno ritenute responsabili di mantenere i wake locks attivi in modo eccessivo saranno soggette a due tipi di penalità sul Play Store:
- etichetta di avviso pubblica: l'applicazione mostrerà un'etichetta di avviso nella sua scheda del Play Store, informando gli utenti che l'app può scaricare la batteria più velocemente del normale.
- Perdita di visibilità: le app penalizzate potrebbero perdere visibilità nelle pagine di scoperta più importanti, come le raccomandazioni e le classifiche del Play Store.
Google ha stabilito soglie chiare per identificare l'eccessivo consumo energetico. Su un telefono, un'app verrà segnalata se mantiene il dispositivo attivo per più di due ore cumulative in un periodo di 24 ore senza un motivo valido. Sui wearable, il limite è fissato quando un'app consuma più del 4,44% della batteria all'ora durante le sessioni attive.
Google, con le nuove regole relative al consumo di batteria delle app, vuole maggiore trasparenza
Questa nuova politica si aggiunge ai parametri di qualità tecnica esistenti di Google, che già monitorano problemi come i crash delle app e i comportamenti che rendono il sistema non responsivo. Ora, l'efficienza della batteria si unisce a questi fattori chiave di qualità.
Google mira a spingere gli sviluppatori a creare app più intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico e, allo stesso tempo, a offrire agli utenti una maggiore trasparenza sulle applicazioni che silenziosamente consumano la batteria del loro telefono o smartwatch. Lo sviluppo di questa metrica è avvenuto in stretta collaborazione con Samsung.