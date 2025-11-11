Google "dichiara guerra" alle app che consumano troppa batteria: nuove penalità nel Play Store

Google sta adottando misure significative per affrontare un problema comune e frustrante per gli utenti di smartphone: le app che consumano eccessivamente la batteria in modo occulto. A partire dal 1° marzo 2026, l'azienda introdurrà una nuova politica del Play Store che identificherà e penalizzerà le applicazioni che causano un consumo energetico non necessario.

Questa iniziativa fa parte delle nuove direttive sulla qualità tecnica che Google sta imponendo agli sviluppatori Android, focalizzandosi in particolare su un comportamento noto come "wake locks". I wake locks sono meccanismi che impediscono al telefono di entrare in modalità sleep, anche quando lo schermo è spento.