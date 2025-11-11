Nintendo Switch Lite costa pochissimo su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ancora di più

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch Lite a 130,43 €, ma con il nostro codice SDMULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova il codice IT20, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link. Non è tutto, perché è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €

con acquisto minimo di 80 € 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

L'offerta di PayPal vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.