Nintendo Switch Lite costa pochissimo su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ancora di più

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch Lite a 130,43 €, ma con il nostro codice SDMULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova il codice IT20, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link. Non è tutto, perché è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:
- 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
- 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €
L'offerta di PayPal vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
Nintendo Switch Lite in sconto
La console Nintendo Switch Lite è compatta e leggera. Non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare, ma è comunque una valida alternativa se vuoi giocare in comodità ovunque tu voglia e senza spendere troppo. Puoi optare per diverse colorazioni, ma assicurati di scegliere manualmente la tua preferita (i prezzi potrebbero variare).
Inoltre, questo dispositivo è perfetto sia per giocare da soli che in compagnia di amici, grazie al multiplayer online o wireless locale. Ti ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.