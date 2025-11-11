0

Nintendo Switch Lite costa pochissimo su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ancora di più

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch Lite a un prezzo decisamente imperdibile. Con i nostri codici e le promozioni in corso potrai spendere davvero pochissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2025
Nintendo Switch Lite

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch Lite a 130,43 €, ma con il nostro codice SDMULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova il codice IT20, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link. Non è tutto, perché è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

  • 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
  • 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

L'offerta di PayPal vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

Nintendo Switch Lite in sconto

La console Nintendo Switch Lite è compatta e leggera. Non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare, ma è comunque una valida alternativa se vuoi giocare in comodità ovunque tu voglia e senza spendere troppo. Puoi optare per diverse colorazioni, ma assicurati di scegliere manualmente la tua preferita (i prezzi potrebbero variare).

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite

Inoltre, questo dispositivo è perfetto sia per giocare da soli che in compagnia di amici, grazie al multiplayer online o wireless locale. Ti ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch Lite costa pochissimo su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ancora di più